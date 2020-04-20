喬科維奇自陳陷入兩難 反對強制打疫苗才能參賽

世界排名第一的喬科維奇19日表示，如果接種疫苗是球員復賽的義務之一，那將讓他陷入兩難。（圖取自facebook.com/djokovicofficial）

（中央社塞爾維亞貝爾格勒19日綜合外電報導）網球賽季因為2019冠狀病毒疾病疫情喊卡，世界排名第一的喬科維奇（Novak Djokovic）今天表示，如果接種疫苗是球員復賽的義務之一，那將讓他陷入兩難。

塞爾維亞名將喬科維奇在臉書（Facebook）的直播上，與幾名同胞運動員聊天時說：「我個人是反對打疫苗，我不想只為了要旅行而被人強迫去接種疫苗。」

他說：「但如果變成強制，情況會變成怎樣？我必須得做出決定，我對這件事有自己的想法，但那些想法是否會在某個時間點改變，我不知道。」

「假設球季在7、8月或9月復賽，雖然這不太可能，但我明白即使目前還沒有疫苗，不過當我們結束嚴格的隔離，接種疫苗將成為一項規定。」

路透社報導，前世界球后、現已退休的法國名將茉莉絲摩（Amelie Mauresmo）上個月表示，2020年剩餘的網球賽季可能報銷，還說在球員沒辦法接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗之前，都不該復賽。

醫藥專家先前表示，2019冠狀病毒疾病疫苗可能要明年才會準備就緒，因此本季剩餘的網賽能否在今年打完，成了大問號。

今年的溫布頓網球錦標賽已經取消，這是第二次世界大戰以來首見，原訂5月24日到6月7日舉行的法國網球公開賽，也已重新安排到9月20日到10月4日進行，那將是在美國網球公開賽打完後不久的時間點。

喬科維奇在2020球季的開季就有極佳的表現，他在1月的澳洲網球公開賽，拿下個人第17座大滿貫賽冠軍，在2019冠狀病毒疾病疫情大爆發，讓全球體育賽事停擺之前，已取得18連勝。

2019冠狀病毒疾病已在全球奪走約16萬5000條人命，鑒於疫情延燒，2020年東京奧運、2020年歐洲國家盃都已經延到明年。

目前為止，ATP和WTA已經全面停賽到7月13日。另外，原訂8月在蒙特婁進行的羅傑斯盃（Rogers Cup）女子組賽事，也不會在今年舉行。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1090420