喬科維奇上訴吞敗無緣澳網 未打疫苗入境澳洲爭議始末一次看

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

喬科維奇。（圖）為赴澳洲尋求第21座大滿貫金盃，掀起簽證爭議。澳洲法庭16日裁決，維持喬科維奇簽證撤銷決定，意味他將被驅逐出境。（圖取自twitter.com/DjokerNole）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨爾本16日綜合外電報導）男網世界排名第一的喬科維奇為赴澳洲尋求第21座大滿貫金盃，掀起簽證爭議。澳洲法庭今天裁決，維持喬科維奇簽證撤銷一決定，意味這名塞爾維亞球星將被驅逐出境。

以下為喬科維奇簽證事件時程

●2021年11月18日：喬科維奇（Novak Djokovic）獲澳洲408臨時活動簽證（subclass 408）。臨時活動簽證允許人們在澳洲從事短期工作，408子類別涵蓋體育活動。

●2021年11月29日：澳洲衛生部長韓特（Greg Hunt）致信澳洲網球協會（Tennis Australia）執行長提列（Craig Tiley），指出稱希望免隔離進入澳洲的球員必須完整接種疫苗，且不能將先前染疫作為豁免的理由。

●2021年12月16日：根據喬科維奇發表的聲明，他同時進行PCR和COVID-19抗原快速檢測。

●2021年12月17日：喬科維奇參與數個活動，但他尚未收到篩檢陽性結果。

●2021年12月18日：儘管收到PCR檢測陽性結果，喬科維奇接受法國體育報「團隊報」（L'Equipe）記者採訪和拍攝。

●2021年12月30日：喬科維奇收到澳洲網協醫療長的一封信，信中稱他已獲得「COVID疫苗接種的醫療豁免」，理由是他近期染疫康復。

●2022年1月1日：喬科維奇透過澳洲旅行申告（Australian Travel Declaration）網站/應用程式，收到自動線上確認書，確認他「在抵達的司法管轄區允許下，您符合抵達澳洲免隔離」的要求。

●2022年1月5日午夜前：喬科維奇從杜拜搭機抵達墨爾本，並在機場被拘留。

●2022年1月6日凌晨：喬科維奇在簽證被取消前，與邊境檢查署（Border Force）官員面談，隨後轉往墨爾本的移民拘留中心。

同日稍晚，喬科維奇的律師團對澳洲當局取消簽證尋求法律救濟。當局頒布了禁制令，允許喬科維奇留在澳洲，直到聯邦巡迴法院1月10日聆訊他的案子。

●2022年1月10日：法院認定喬科維奇簽證被取消不合理並下令放人，獲釋後這位網球明星公開表示，他打算留在澳洲並打澳網。

●2022年1月13日：澳網籤表出爐，喬科維奇將在首輪對上同樣來自塞爾維亞的凱柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic）。

●2022年1月14日：澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）動用行政裁量權，在澳網17日開打前夕，再度取消大會男單頭號種子喬科維奇的簽證，稱此舉符合公眾利益。

●2022年1月15日：喬科維奇回到移民拘留中心。

●2022年1月16日：澳洲聯邦法院由3名法官組成的合議庭駁回喬科維奇的上訴，維持簽證撤銷一決定。由於喬科維奇無法再對此提出上訴，這名世界球王將被驅逐出境。（譯者：張璦/核稿：陳政一）1110116