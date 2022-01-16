喬科維奇簽證法律戰敗訴 路透：已搭機離開澳洲

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（中央社墨爾本16日綜合外電報導）在澳洲法庭裁決維持喬科維奇（Novak Djokovic）簽證撤銷一決定的數小時後，這位世界球王搭上從墨爾本飛往杜拜的阿聯酋航空班機，航班已於當地時間晚間11時前起飛。

澳洲聯邦法院由3名法官組成的合議庭今天駁回喬科維奇的上訴，維持簽證撤銷一決定，意味喬科維奇將無法出戰明天登場的澳洲網球公開賽。

路透社報導，數個小時後，這位塞爾維亞球星前往墨爾本土拉馬林機場（Tullamarine Airport）。

澳洲聯邦官員護送喬科維奇及其團隊從商務休息室至登機口，球王一行人並登上飛往杜拜的阿聯酋航空班機。

這架航班在當地時間晚間11時（台北時間晚間8時）前不久起飛。

此外，人也在機上的一名法新社記者證實，此一飛往杜拜的航班已經起飛，這名記者稍早並於土拉馬林機場拍到喬科維奇的照片。（譯者：張璦/核稿：陳政一）1110116