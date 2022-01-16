更多編輯台推薦新聞：
東加火山噴發掀巨浪 女子為救收容所犬隻遭海嘯捲走喪命
國際

東加火山噴發掀巨浪 女子為救收容所犬隻遭海嘯捲走喪命

1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡
生活

1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？
科技

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
喬科維奇
新聞專題
喬科維奇12/47

喬科維奇簽證法律戰敗訴 路透：已搭機離開澳洲

2022/1/16 19:10（1/17 01:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
澳洲法庭16日裁決，維持世界球王喬科維奇（前）簽證撤銷一決定。（圖取自twitter.com/DjokerNole）
澳洲法庭16日裁決，維持世界球王喬科維奇（前）簽證撤銷一決定。（圖取自twitter.com/DjokerNole）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨爾本16日綜合外電報導）在澳洲法庭裁決維持喬科維奇（Novak Djokovic）簽證撤銷一決定的數小時後，這位世界球王搭上從墨爾本飛往杜拜的阿聯酋航空班機，航班已於當地時間晚間11時前起飛。

澳洲聯邦法院由3名法官組成的合議庭今天駁回喬科維奇的上訴，維持簽證撤銷一決定，意味喬科維奇將無法出戰明天登場的澳洲網球公開賽。

路透社報導，數個小時後，這位塞爾維亞球星前往墨爾本土拉馬林機場（Tullamarine Airport）。

澳洲聯邦官員護送喬科維奇及其團隊從商務休息室至登機口，球王一行人並登上飛往杜拜的阿聯酋航空班機。

這架航班在當地時間晚間11時（台北時間晚間8時）前不久起飛。

此外，人也在機上的一名法新社記者證實，此一飛往杜拜的航班已經起飛，這名記者稍早並於土拉馬林機場拍到喬科維奇的照片。（譯者：張璦/核稿：陳政一）1110116

延伸閱讀
喬科維奇上訴吞敗無緣澳網 未打疫苗入境澳洲爭議始末一次看喬科維奇明知染疫還受訪 入境申報不實推給經紀人喬科維奇入境澳洲遇阻 生涯5大爭議一次看喬科維奇去留引熱議 澳州人愛體育也挺嚴格邊境防疫喬科維奇無緣澳網 同儕替他叫屈、澳洲政府淪箭靶紐時：喬科維奇輸在澳洲政府拿他祭旗喬科維奇明年能否再戰澳網 澳洲總理持開放態度喬科維奇簽證遭撤上訴被澳洲合議庭駁回 面臨驅逐出境
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀