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喬科維奇10/47

喬科維奇無緣澳網 塞爾維亞總統：澳洲羞辱自己

2022/1/16 21:07（1/16 22:17 更新）
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（中央社貝爾格勒16日綜合外電報導）澳洲聯邦法院今天維持政府決定，取消塞爾維亞籍男網好手喬科維奇的簽證，塞爾維亞總統武契奇質疑澳洲的決定是羞辱自己，喬科維奇可以抬頭挺胸地回到自己的國家。

武契奇（Aleksandar Vucic）告訴一家國營媒體：「他們認為這10天的虐待可以讓喬科維奇蒙羞，但他們是羞辱自己，喬科維奇可以抬頭挺胸地回到自己的國家。」

武契奇在這次簽證爭議中堅定支持喬科維奇，認為澳洲先前拘留沒有接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的喬科維奇是「政治獵巫」。

武契奇說：「在（澳洲法院）做出裁決後，我和喬科維奇談過，我鼓勵他。我們期待看到他回到他的國家，在母國他總是受到歡迎。」

世界職業網球協會（ATP）在聲明中說：「（法院）今天決定維持取消喬科維奇的澳洲簽證，象徵一系列令人深感遺憾的事件結束。」

聲明中說：「不管（遣返裁決）是如何做成的，諾瓦克（喬科維奇名）是我們這項運動最偉大的冠軍之一，他缺席澳洲公開賽是這次比賽的損失。」

塞爾維亞總理布納比奇（Ana Brnabic）在貝爾格勒告訴媒體：「我認為法院的判決是可恥的，我感到難以置信的是，在短短幾天的時間裏，我們有兩個完全衝突的法院判決。」

「我很失望，我認為這表明法治是如何運作的，或者說在其他國家是沒有運作的。無論如何，我迫不及待地想在我們自己的國家塞爾維亞看到喬科維奇。」

在喬科維奇的故鄉─塞爾維亞首都貝爾格勒，有許多人支持他，不過有些人認為他應該接種疫苗。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1110116

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