不打疫苗想拚澳網衛冕 喬科維奇成就高爭議也多

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（中央社墨爾本16日綜合外電報導）喬科維奇（Novak Djokovic）成長於北大西洋公約組織（NATO）轟炸祖國塞爾維亞的年代，後來成為網壇史上最偉大球員之一，但34歲的他不僅能發揮團結力量，也不時引發爭議。

法新社報導，喬科維奇與瑞士名將費德瑞（Roger Federer）、西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）目前都坐擁20座大滿貫金盃，但喬科維奇場上的驚人成就，卻經常因場下的大小失誤蒙上陰影。

他的最新爭議事蹟─拒絕接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，在今天達到最高潮。澳洲聯邦法院裁決取消他的簽證，喬科維奇在明天澳網衛冕之路開始前，就已被遣返。

世界排名第一的喬科維奇上週飛抵澳洲墨爾本（Melbourne）時，主張自己因去年12月16日PCR篩檢呈陽性，代表自己曾染疫康復，得以豁免不打疫苗。

但這項豁免讓澳洲國民勃然大怒，因人民為了防疫，忍受了兩年的封鎖與限制。喬科維奇簽證被取消，進入移民拘留中心。

法官推翻當局取消簽證的決定後，澳洲政府接著二度撤銷喬科維奇的簽證，才有今天的法院裁決，結果這次喬科維奇吞敗，只得苦吞被遣返的恥辱。

法新社指出，即便是在簽證爭議發生前，喬科維奇似乎就註定無法享有與費德瑞或納達爾類似的評價。後兩人堪稱人們心中無庸置疑的冠軍。

喬科維奇的火爆性格太常爆發，例如他在2020年美國網球公開賽爆氣揮拍，結果球誤擊女線審的喉嚨，而費德瑞和納達爾的DNA裡就不存在這種特質。同時，喬科維奇也常讓人覺得他輸不起。

喬科維奇決定在COVID-19疫情正熾之際，在巴爾幹半島主辦一系列表演賽，他的立意可能良好，但包括他自己和妻子伊蓮娜（Jelena）等多名參與者確診染疫，凸顯這項計畫之草率。

隨後喬科維奇又公開表達對COVID-19疫苗計畫的疑慮，為自己贏得「不要疫苗」（Novax，結合喬科維奇名字Novak和疫苗vax）的稱號。

澳洲網壇「壞小子」基爾喬斯（Nick Kyrgios）曾稱喬科維奇熱切需要受人愛戴，並形容他賽後在場上慶祝勝利的手勢「令人尷尬」。

不過，作為第一個累計獎金突破1億5000萬美元的球員，喬科維奇的生涯成就和決心不容懷疑。

4年前，喬科維奇曾處於低潮，無法擺脫肘傷後遺症的他，在法國網球公開賽提前打包。那時他的排名落出前20之外，為12年來首見，甚至一度要退出溫網。

但他改變了心意，並突然恢復活力，不僅在全英俱樂部（All England Club）奪下生涯第4座溫網金盃，隔年更在對戰費德瑞的史詩級決賽上救回兩個冠軍點，衛冕成功。

如今他手中握有20座大滿貫賽事金盃，生涯共拿過86次冠軍頭銜，高居世界第一的週數創下紀錄，而且生涯對戰納達爾（30勝28負）和費德瑞（27勝23負）都居於上風。

喬科維奇在2008年澳網拿下第一座大滿貫賽事冠軍後，等了3年才拿到第2座。他改吃無麩質飲食，輕盈體格讓他扭轉敗局。

2010年他率領塞爾維亞奪下首座台維斯盃（Davis Cup）冠軍，2011年上半年他更打出一波48勝1負的成績，要不是在法網準決賽吞敗，就能奪下年度大滿貫。

儘管如此，他在2011年寫下70勝6負的紀錄、收下10座賽事冠軍，並首次榮獲年終第一榮耀。

2012與2013年，喬科維奇連續在澳網封王，雖然法網仍舊讓他連三年心碎，但到2016年他也取得突破。而在那之前，喬科維奇2015年一共贏得11座冠軍，年度紀錄82勝6負。

現在的他擁有澳網9冠、溫網6冠、美網3冠、法網2冠頭銜。

在去年法國公開賽準決賽，喬科維奇對上納達爾，讓對手苦吞法網108戰中的第3敗，且其中兩敗都是輸給喬科維奇。

2021年，喬科維奇收下溫網冠軍頭銜後，未能在美網決賽封王，無緣成為50多年來第一個完成年度大滿貫的男子選手。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110116