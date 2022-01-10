喬科維奇入境澳洲遇阻 生涯5大爭議一次看

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喬科維奇一路走來不乏爭議，包括曾在疫情期間籌辦表演賽害多人染疫而招致批評。（圖取自facebook.com/djokovicofficial）

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（中央社墨爾本10日綜合外電報導）塞爾維亞網球名將喬科維奇入境澳洲受阻尋求法律途徑解決，有待法官今天裁定去留。喬科維奇一路走來不乏爭議，包括曾在疫情期間籌辦表演賽害多人染疫而招致批評。

「紐約時報」報導，世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）從不吝於表達一些科學與醫學的另類觀點，例如他曾聲援祈禱與信仰能淨化水中毒素的看法，也在諸多場合反對強制施打疫苗，此前也一直不講自己有無接種。

喬科維奇尋求在本月17日開打的澳洲網球公開賽拿下個人第21座大滿貫賽單打冠軍，但他上週抵達澳洲時簽證被註銷，至今在由墨爾本公園飯店（Park Hotel）改裝的拘留中心待了4晚。

喬科維奇律師團主張，喬科維奇去年12月16日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因此能取得疫苗醫療豁免。然而澳洲政府表示，非澳洲公民無權保證入境，並強調即使喬科維奇勝訴，澳方保留再次拘留並將他驅逐出境的權利。

法新社報導，儘管喬科維奇宣稱去年12月16日二度確診，塞爾維亞網球協會提供的照片顯示，喬科維奇12月17日曾在首都貝爾格勒出席一場年輕球員活動。據報他把獎頒給球員們，合照中沒人戴口罩。

喬科維奇也曾在12月16日出席一場聚會，當時塞爾維亞國家郵政局發行了一系列郵票，以表揚他的成就。

以下是法新社所列的5大爭議事蹟：

●美網誤擊線審

喬科維奇2020年9月在美國公開賽男單16強賽出戰西班牙對手卡瑞諾（Pablo Carreno Busta），就在首盤5比6落後卡瑞諾時，喬科維奇在面對場內的情況下，將手上的球往後方打，不慎打到一名女線審的喉嚨，女線審當場倒地，喬科維奇隨即上前關心。

經主審與大會裁判長討論，判定喬科維奇失格出局，喬科維奇只好與卡瑞諾握手致意，黯然離開球場。

喬科維奇之後失望發文致歉說：「整起事件讓我真的覺得很難過、空虛。我查看線審狀況，而大會告訴我她覺得還好，謝天謝地。我真的非常抱歉，讓她承受這樣的壓力。真的不是故意的，也真的很不應該。」

●自辦網賽成防疫破口

2020年ATP和WTA停賽期間，喬科維奇在6月籌辦慈善賽事亞得里亞巡迴賽（Adria Tour）。然而參賽的保加利亞男網好手狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）確診染疫，震驚網壇，喬科維奇和妻子及同胞楚易基（Viktor Troicki）、克羅埃西亞網球選手柯里奇（Borna Coric）也陸續確診。

在喬科維奇於巴爾幹半島城市籌辦的亞得里亞巡迴賽中，球迷擠滿球場，大家都沒戴口罩，工作人員的部署是依照疫情爆發前的慣例安排，這讓衛生問題拉起了警報。選手們相互擁抱、擊掌，比賽之餘還一起打籃球、踢足球。

對許多人來說，最忍無可忍的是球員打完第一輪比賽後，在擁擠夜店大肆慶祝、跳舞的影片。

●學不乖？澳網賽前呼籲放寬隔離規定

喬科維奇2021年在澳網開打前呼籲放寬隔離規定時，身為地主的網壇「壞小子」基爾喬斯（Nick Kyrgios）曾對此表示不以為然。

喬科維奇在賽前曾代表多位選手致函澳洲網球協會（Tennis Australia）提出一連串建議，據報包括將球員移置到設有網球場的私人住宅，並且提供球員更佳的餐點。但他的訴求未被採納，澳洲媒體則稱這些球員既任性又自私。

●裝傷拐氣？

喬科維奇長久以來面臨在賽中誇大傷勢的指控。

法新社提到，喬科維奇在2008年美網與西班牙對手羅貝多（Tommy Robredo）的5盤大戰中喊了兩次傷停，最後勝出。當時的8強賽對手美國重砲手羅迪克（Andy Roddick）在之後酸說喬科維奇的傷勢包括「兩腳踝受傷、禽流感和SARS」。

喬科維奇打敗羅迪克後在場邊受訪時回擊說：「顯然安迪（羅迪克名）是在說我上一場有16種傷…但很明顯我並沒有。」

喬科維奇曾在2020年法網8強擊敗西班牙對手卡瑞諾，卡瑞諾當時對於喬科維奇在賽中請防護員進場感到沮喪。卡瑞諾說：「每次戰況變複雜，他就會請求醫療協助。」

美國選手佛里茲（Taylor Fritz）在2021年澳網第3輪5盤大戰後敗給喬科維奇的發言也頗值得玩味。喬科維奇當時說他腹部拉傷。佛里茲表示：「如果他真的受傷了，就不會繼續打。」喬科維奇最後拿下生涯第9座澳網單打冠軍。

●神水論？

喬科維奇曾因宣稱可透過正面思考淨化水質和食物，招致批評。

他在與「健康大師」賈法里（Chervin Jafarieh）的一場線上交流中說：「我認識一些人可以透過能量轉化、透過祈禱和感恩的力量，設法將最有毒的食物或最汙染的水變成最治癒的水。」

他還說：「因為水會起反應，科學家已經證明，水分子對我們說話情緒有反應。」

曾是女網選手的美國球評賈理耀（Mary Carillo）告訴網球頻道（Tennis Channel），希望喬科維奇撤回他的說法。她說：「喬科維奇和另一人宣稱可把有毒的水變成飲用水的說法讓我深感不安，這很危險。」（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1110110