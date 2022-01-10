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網壇壞小子基爾喬斯染疫 仍盼有機會出戰澳網

2022/1/10 17:28（1/10 18:40 更新）
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澳洲網球好手基爾喬斯10日表示，自己確診COVID-19。（圖取自twitter.com/NickKyrgios）
澳洲網球好手基爾喬斯10日表示，自己確診COVID-19。（圖取自twitter.com/NickKyrgios）
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（中央社雪梨10日綜合外電報導）「壞小子」澳洲網球好手基爾喬斯今天表示，自己確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），已退出雪梨網球菁英賽，但他仍希望能參加下週的澳洲網球公開賽，「如果一切順利的話」。

基爾喬斯在Instagram上表示：「我希望對每個人公開透明，我退出雪梨賽事的理由，是因為我COVID篩檢呈陽性。」（圖取自instagram.com/k1ngkyrg1os）
基爾喬斯在Instagram上表示：「我希望對每個人公開透明，我退出雪梨賽事的理由，是因為我COVID篩檢呈陽性。」（圖取自instagram.com/k1ngkyrg1os）

根據主辦單位說法，基爾喬斯（Nick Kyrgios）上週因為氣喘退出墨爾本夏季賽（Melbourne Summer Set），今天在雪梨再退出與義大利籍第7種子佛尼尼（Fabio Fognini）的賽事。

基爾喬斯在社群媒體Instagram上表示：「我希望對每個人公開透明，我退出雪梨賽事的理由，是因為我COVID篩檢呈陽性。」

基爾喬斯說，他感覺自己現在身體很健康，沒有症狀。「如果一切順利，我會在澳洲公開賽與你們大家見面」。

基爾喬斯去年9月底起因為膝蓋問題停賽，排名滑落至第114名。

澳網將於1月17日展開。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1110110

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