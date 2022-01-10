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喬科維奇簽證被撤 澳洲法官同意延後驅逐出境

2022/1/10 14:06（1/10 14:50 更新）
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澳洲法官10日開庭，同意延後將喬科維奇（前）驅逐出境，時效到台灣時間10日下午5時。（圖取自twitter.com/DjokerNole）
澳洲法官10日開庭，同意延後將喬科維奇（前）驅逐出境，時效到台灣時間10日下午5時。（圖取自twitter.com/DjokerNole）
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（中央社墨爾本10日綜合外電報導）塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）入境澳洲受阻尋求法律途徑解決，澳洲法官今天開庭，同意延後驅逐出境。

法新社報導，就在前次的法令即將到期之際，喬科維奇再度獲得法官凱利（Anthony Kelly）同意臨時暫緩驅逐，這次時效到今晚8時（台灣時間下午5時）。

政府律師團稍早曾指出，他們願意暫緩執行驅逐令。

男網世界排名第一的喬科維奇尋求在17日開打的澳洲網球公開賽拿下個人第21座大滿貫賽單打冠軍，但他上週抵達澳洲時簽證被註銷，至今在由墨爾本公園飯店（Park Hotel）改裝的拘留中心待了4晚。

路透社報導，喬科維奇律師團主張，喬科維奇去年12月16日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因此能取得疫苗醫療豁免。

然而澳洲政府表示，非澳洲公民無權保證入境，並強調即使喬科維奇勝訴，澳方保留再次拘留並將他驅逐出境的權利。

澳洲法官原定今天上午10時（台灣時間上午7時）展開線上聆訊，但一開庭就遇上技術性問題。而造成這場線上聆訊延誤的技術問題，同樣影響計劃開放給民眾的直播串流。

法新社報導，法官最終在沒有現場直播服務下，於10時30分左右展開聆訊。

多數外國人士仍不得前往澳洲，而獲准入境者都必須完整接種疫苗或有「急性」疾病之類的豁免。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110110

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