有難民被關多年 澳洲拘留飯店因喬帥再掀話題

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喬科維奇目前所待的拘留中心公園飯店用於收容難民和防疫隔離，先前屢因環境不佳，淪為移民維權人士抗議熱點。（圖取自twitter.com/AzimiMoz）

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）世界球王喬科維奇目前仍在墨爾本的「拘留隔離飯店」，等待法院10日裁定去留。他待的飯店用於收容難民和防疫隔離，先前也屢因環境不佳，淪為移民維權人士抗議熱點。

塞爾維亞男網名將喬科維奇（Novak Djokovic）6日抵達墨爾本時入境簽證遭註銷，尋求澳網衛冕及歷史性第21個大滿貫金盃橫生波折。外媒研判很可能是他靠拿到免打疫苗與隔離的豁免參賽，在澳洲引發眾怒。

「華盛頓郵報」報導，喬科維奇目前所待的拘留中心公園飯店（Park Hotel）位於墨爾本大學（University of Melbourne）附近。這棟5層樓高的建物曾於去年底發生火災，迫使暫住裡面的移民緊急撤離，曾有移民稱飯店食物長蛆；喬科維奇的母親也說這家旅館「超髒」。

塞爾維亞籍的喬科維奇先前表示，他已取得醫療豁免，可以參加本月17日到30日舉行的澳網公開賽，結果6日持醫療豁免入境時澳洲海關不認帳，入境簽證也被撤銷。風波讓澳洲嚴格的COVID-19防疫政策及存在已久的「拘留飯店」成為焦點，部分此類飯店也被改建為防疫旅館。

捷克網球女將沃拉科娃娃（Renata Voracova）也與喬科維奇一樣因簽證被撤銷，住進公園飯店。沃拉科娃今天表示，這段時間她感覺就像「待在牢裡」。

公園飯店通常用來收容想申請澳洲簽證的外國人，其中一些人已在此入住多年；據澳洲的9 News報導，目前約有50名難民被留置在此。

「人權觀察」（Human Rights Watch）澳洲研究員麥克尼爾（Sophie McNeill）也指出，喬科維奇所待的飯店關了「被拘留超過8年的尋求庇護者」。

不少維權人士譴責，這裡的難民生活條件不佳。去年10月，由於飯店內部爆發COVID-19疫情，數十名示威人士聚集在此，要求釋放難民。

澳洲難民行動聯盟（Refugee Action Coalition）告訴澳洲特殊廣播服務公司（SBS），當時有16名難民的病毒篩檢結果呈陽性。

當時難民行動聯盟共同發言人布林（Chris Breen）痛批「這是（對難民）草菅人命…我們擔心其他難民在飯店內也不安全。這裡就像密封的病毒培養皿，他們甚至不能開窗。」

現年24歲的難民喬帕尼（Adnan Choopani）透露，自己自15歲逃離伊朗後，一直被拘留在公園酒店，時間長達8年。

另一難民阿齊米塔巴爾（Azimitabar）也在推特發文，稱「喬科維奇被關押在公園飯店監獄，引發全球關注。身為難民，我也被囚裡面，許多難民仍被關在沒有新鮮空氣的狹小房間裡，沒人該受這等待遇。不要忘記，喬科維奇離開後，還有許多人走不了。」

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）日前痛批澳洲「不當對待」、「騷擾」喬科維奇，還在Instagram上發文說已和喬科維奇通過電話，告訴對方「全塞爾維亞都挺你。」

塞爾維亞總理布納比奇（Ana Brnabic）6日也告訴天空新聞（Sky News），澳洲當局應該允許喬科維奇搬到球隊在墨爾本所租的房舍，裡面設有一座網球場。（譯者：施施/核稿：陳亦偉）1110108