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日媒：日本將向菲律賓出口中古護衛艦 加強威懾中國

2025/7/6 18:08（7/6 19:43 更新）
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圖為日本防衛大臣中谷元（前右2）2月訪問菲律賓。（路透社）
圖為日本防衛大臣中谷元（前右2）2月訪問菲律賓。（路透社）
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（中央社東京6日綜合外電報導）在美國的兩個盟友日本與菲律賓加強合作對抗中國之際，日本讀賣新聞今天報導，日本將向菲律賓出口多艘中古護衛艦，強化對中國海上擴張行動的威懾力。

路透社報導，讀賣新聞引述多位不具名政府消息人士指出，這項出口計畫涉及6艘為日本海上自衛隊服役超過30年的阿武隈級護衛艦（Abukuma-class destroyer escort）。

根據讀賣新聞，日本防衛大臣中谷元與菲律賓防長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）上月在新加坡會面時，同意這項護衛艦出口計畫，菲國軍方預定今夏檢視這些船艦，此為交艦前最後準備工作之一。

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日本防衛省發言人對讀賣新聞報導不予置評。菲律賓軍方發言人及中國外交部也未立即回應路透社的置評要求。

日本與菲律賓當局指稱，兩國都面臨中國在海上日益獨斷行徑構成的挑戰，日菲雙方分別關切中國在東海及南海的作為。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1140706

#日本
#中國外交部
#自衛隊
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#菲律賓
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#東海
#美國
#鐵歐多洛
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