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日本可能轉移中古護衛艦 菲海軍：符合作戰需求

2025/7/6 19:38（7/6 19:43 更新）
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（中央社記者林行健馬尼拉6日專電）日媒披露日本將向菲律賓出口具反潛能力的中古護衛艦，強化對中國海上擴張的威懾力。菲律賓海軍今天表示，這批護衛艦符合作戰需求，將派員赴日視察，以決定是否購買。

讀賣新聞今天引述不具名政府消息人士稱，出口計畫涉及6艘為日本海上自衛隊服役超過30年的阿武隈級護衛艦（Abukuma-class destroyer escort）。

報導稱，護衛艦轉移計畫是日本防衛大臣中谷元與菲律賓防長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）6月在新加坡會面時所同意。

菲律賓海軍今天傍晚發表聲明證實，已接到日本防衛省的邀請，共同視察這批護衛艦，為可能的轉移作準備；菲方將派遣專家團赴日深入評估，以決定是否購買。

聲明說，阿武隈級護衛艦是為反潛和反艦作戰而設計，以可靠和多功能而著稱，符合菲律賓海軍保衛海上疆域的作戰需求。

菲律賓海軍稱，這項倡議體現了菲日持續深化的戰略夥伴關係，並加強了雙方對海事安全、協同作戰能力以及區域和平穩定的共同承諾。

日本與中國正陷於釣魚台（中國稱釣魚島）主權爭議，菲律賓與中國則不時在南海發生衝突。

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面對共同海上威脅，菲律賓與日本的防衛關係漸趨緊密，兩國去年7月簽署相互准入協定（RAA），使菲律賓成為第一個與日本簽署類似協定的亞洲國家。

此外，菲、美、日的海巡和海軍單位也不時在南海爭議海域舉行聯合演習。（編輯：韋樞）1140706

#中國
#日本海上自衛隊
#新加坡
#菲律賓海軍
#鐵歐多洛
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