中市警聯合掃蕩噪音車 半年共罰金額逾40萬元

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）深夜車輛噪音擾人清夢，台中市警察局今天表示，結合環保及監理單位聯合稽查，今年從1月至6月，共攔檢437輛疑似改裝噪音車，當場裁罰123輛，裁罰金額共40萬8000元。

市警局在新聞稿中說明，噪音對市民生活造成困擾也危及交通安全，市警局結合環保及監理單位共同執法，針對噪音車經常出入、常見聚集行駛路段與時段，循「環、警、監聯合稽查」合作機制，藉由專業分工強力掃蕩並當場開罰，強力嚇阻改裝車輛競速危駕。

警方表示，今年1月至6月市警局結合環保局、交通部公路局台中區監理所已共同執行聯合稽查63場次，共攔檢437輛疑似改裝噪音車，環保局當場裁罰123輛，裁罰金額高達新台幣40萬8000元。

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依據道路交通管理處罰條例規定，改裝排氣管不依規定申報登記，處汽車所有人900元以上、1800元以下罰鍰；警方表示，今年上半年已取締非法改裝機車排氣管361件，從源頭掃蕩非法改裝、噪音擾民歪風。

至於噪音檢驗不符合標準者，警方說明，依噪音管制法規定，處車輛所有人或使用人1800元以上、3600元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未完成改善者，按次處罰；警方已蒐證通報4萬3385件噪音車輛移送環保局審查，呼籲違規民眾切勿心存僥倖。（編輯：陳仁華）1140706