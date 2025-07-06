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公視+食療影集開鏡 胡宇威、李玲葦相約好好吃飯

2025/7/6 17:05
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（中央社記者邱祖胤台北6日電）公視+頻道自製食療系影集「就算一個人也可以好好的吃飯2」6月下旬正式開鏡，由胡宇威、李玲葦擔綱演出，透過美食探索人生與愛情。

根據公視+今天發布新聞稿，第一季中，胡宇威為了告別悔婚的未婚妻，在自家完成一道道台式宴席料理，目前他對第二季的菜單食譜研究透徹，透露最具難度料理的是「窯烤披薩」。

胡宇威說：「第一季是從情傷中走出來，第二季則是碰上新的心動與拉扯。」胡宇威認為：「劇中角色湯瑪士透過與民宿顧客的交流，看見不同人面對愛的方式，也讓他學會換個角度理解情感。」

在劇中飾演艾蜜莉的李玲葦，平時就是甜點控，在戲裡戲外都實踐著靠「甜點自療」的食療哲學，這個角色更勾起她對甜食的深厚感情。

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李玲葦為這個角色去上烘焙課學做甜點，透露這次在劇中有道令人眼睛一亮的創意料理「馬卡龍撞醃鮭魚」，坦言一開始對這種鹹甜混搭的組合感到懷疑，「本來以為會是地雷，結果一入口超驚喜，鹹鹹甜甜像在嘴巴裡放煙火。」

該影集預計於年末上檔。（編輯：陳清芳）1140706

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