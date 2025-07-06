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禁酒令效應 中國高端餐飲收入銳減餐廳傳歇業

2025/7/6 15:07
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（中央社台北6日電）中國官方近期端出「禁酒令」整治「舌尖上的腐敗」，影響所及，在經濟不振下已呈現虧損的餐飲業更加舉步維艱，其中高端餐飲消費明顯下滑，廣州多家大酒樓近期更傳出歇業消息。

官方日前修訂「黨政機關厲行節約反對浪費條例」並於5月公布，其中要求中國黨政機關要堅持「從嚴從簡，帶頭過緊日子」，騰出更多資金「用於發展所需、民生所盼」。

香港星島網今天報導，「禁酒令」重創五星飯店與高檔餐廳，以往動輒占4成以上的公務宴請收入幾乎歸零，業者抱怨，「飯店本來已經虧損，『禁酒令』後就更艱難了」。

報導引述北京海淀區商業街高端餐飲業者表示，「『禁酒令』剛施行的頭兩個星期，包間（包廂）預訂暴跌8成」；深圳南山區一家粵式海鮮酒家則說，雖然因官方反對過度整治違規吃喝以致近期定單有所回暖，但相較之前也減少了3成，「比如今晚，10個包間才訂出2個。包間人均消費也從原來的300元（人民幣，約合新台幣1200元），腰斬到現在的100多元」。

廣州多家大酒樓近期更傳出歇業消息。號稱當地「首間博物館食府」的陶然軒2日關閉了二沙島分店，陶然軒曾連續7年榮獲米其林餐廳。網上流傳一張該店停業公告稱，歇業是因為「高檔消費確實已經不再適應時代形勢的逼切要求」，另一家老字號的稻香酒家日前也通告一間分店停業。

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陸媒經濟觀察報日前發文分析，以商務接待為主的包廂消費曾是北京中高端餐廳的重要利潤來源，但2021年以來包廂消費走弱，這一趨勢在今年上半年進一步顯現，多家餐飲企業今年商務消費人群數量下滑，包廂人均消費減少15%至30%。

微信公眾號「餐企老闆內參」分析稱，「禁酒令」只是「一根稻草」。包廂餐飲常用於高單價的商務宴請、家庭宴請、重要節日團聚等活動，而在裁員降薪、經濟承壓、居民消費信心不足預期背景下，中高端社交性消費首當其衝受到壓縮。（編輯：周慧盈/邱國強）1140706

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