颱風丹娜絲影響澎湖交通 近萬名遊客滯留待疏運

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（中央社澎湖縣6日電）丹娜絲颱風影響澎湖對外交通，初估約9000名左右的遊客滯留，空中交通7日中午前全數取消，下午1時起將陸續恢復，澎湖縣長陳光復要求加班機或調度大型客機、也不排除軍機支援疏運。

澎湖航空站表示，台澎航線的空中交通，受丹娜絲颱風影響，7日上午各航線全數取消，不過立榮航空將自下午1時起調整各航線10個航班，其中首班是下午1時30分由台北飛澎湖，另外也將加飛12個航班；華信航空則視天候狀況，隨時調整航班來疏運。

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受到丹娜絲颱風影響，因停航而滯留來不急返台的遊客，2天來約有9000人左右。由於高馬與布馬等航線的海上交通，仍持續停航，因此旅客勢必湧向澎湖機場候補。

澎湖縣長陳光復今天在災防應變中心要求縣府協調航空公司，在警報解除後，加開班機疏運，也不排除請國軍協助派遣軍機支援疏運。民進黨籍立委楊曜要求民航局協調2家航空公司調度大型客機來支援疏運，以紓緩滯留人潮順利返台。（編輯：李淑華）1140706