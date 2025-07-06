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美對等關稅暫緩期將屆 韓官員：可能另設新寬限期

2025/7/6 18:13
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（中央社首爾6日綜合外電報導）美國總統川普的對等關稅90天暫緩期將於9日屆滿。據韓國產業通商資源部今天消息，赴美訪問的通商交涉本部長呂翰九當地時間5日會晤美國貿易代表葛里爾，雙方就延長寬限期進行磋商。

韓聯社報導，呂翰九5日從紐約搭乘列車抵達華府，當天下午與葛里爾（Jamieson Greer）展開磋商。針對美國總統川普日前預告「對等關稅將於8月1日生效」，呂翰九表示，談判開始前，一切仍難以斷言，但他認為，對等關稅寬限期結束後，美方仍可能針對包括韓國在內的各國另設一段暫緩期。

由於外界認為，韓美很難在8日前敲定協議，呂翰九回應，不排除所有可能性，當前形勢緊迫，也充滿不確定性。他將在本輪磋商中盡可能掌握美方意圖，並爭取最大的國家利益。

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呂翰九也強調，韓方認為，最終協議應包含取消或降低汽車、鋼鐵、鋁等商品的關稅。他也提出未來3至5年韓美雙方在製造業領域合作的願景。

呂翰九6月22日至27日曾率團赴美，出席韓國新政府上任後的首場韓美經貿高層磋商。此次他將就美方提出的取消非關稅壁壘、維護韓美貿易平衡等問題表明立場，並提出產業合作互惠方案等。（譯者：施施/核稿：陳正健）1140706

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