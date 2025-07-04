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AI淨零／彭啓明：綠領人力需求未因關稅退縮 將加速培育

2025/7/4 12:18（7/4 12:31 更新）
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環境部與104人力銀行4日舉辦「綠領人才就業趨勢報告發布暨綠領世代論壇」，環境部長彭啓明（圖）出席說明台灣綠領人力供不應求，即使面臨美國退出巴黎氣候協定及關稅壓力，企業也未退縮，政府將加速培育人才。中央社記者汪淑芬攝 114年7月4日
環境部與104人力銀行4日舉辦「綠領人才就業趨勢報告發布暨綠領世代論壇」，環境部長彭啓明（圖）出席說明台灣綠領人力供不應求，即使面臨美國退出巴黎氣候協定及關稅壓力，企業也未退縮，政府將加速培育人才。中央社記者汪淑芬攝 114年7月4日

數位轉型已是產業進行式，人工智慧、淨零碳排更是政府與企業面對的兩大挑戰，攸關台灣未來競爭力。中央社第一線採訪團隊，深入報導政府與百工百業如何運用AI優化生產流程、驅動綠色創新，見證台灣產業再一次躍升。

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）環境部長彭啓明今天說，台灣綠領人力需求大於供給，即使面臨美國退出巴黎氣候協定及關稅壓力，企業也未退縮，政府將加速培育人才，今年2400人，未來每年超過3500人。

環境部與104人力銀行舉辦「綠領人才就業趨勢報告發布暨綠領世代論壇」。

彭啓明接受媒體訪問時談到綠領人力，他說，原本預估今年初美國退出巴黎氣候協定，加上後來的關稅壓力，企業對綠領人才需求會緊縮並往後退，但以目前台灣實際的趨勢來看，完全不受影響，企業對綠領人才的需求仍大於供給，各行各業都是成長，尤其AI綠領工作最明顯。

彭啓明表示，環境部去年開始與32所大學合作開設綠領人才培訓課程，預計每年培育約1000人，但以今年1到4月來看，平均每個月逾4000家企業在徵求綠領人才，工作機會高達2萬2000個，現有人力明顯不夠，政府將加速培育。

彭啓明說，未來會與32所大學在現有綠領人才培訓基礎上，結合相關部會，再擴增加值課程，例如碳捕捉、碳封存、碳排交易等。

彭啓明預估，今年可培育的綠領人力是2400人，未來每年超過3500人。

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根據環境部今天公布的2025上半年「綠領人才就業趨勢報告」，2025年1至4月，平均每月4017家企業有綠領人才需求，比2024年同期增加10%，是8年以來同期最多，比2018年增加達214%，占整體徵才企業7%，也是同期整體市場增幅79%的2.7倍。

報告顯示，2025年約有1.7萬個綠領工作集中於六大產業，占比達77%，其中電子資訊／軟體／半導體占22%最高，其次是一般製造業16%、建築營造及不動產10%、批發／零售10%、醫療保健及環境衛生10%、法律／會計／顧問／研發／設計業9%。（編輯：管中維）1140704

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