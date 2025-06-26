環團對四接違法環評提訴願 要求彭啓明下台

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（中央社記者林敬殷台北26日電）民眾黨立委黃珊珊今天與多個民間團體舉行記者會，批評協和電廠更新改建計畫（四接）在程序、法律及調查缺失等重大爭議下，於2月26日環評會議中強行通過，身為環境主管機關的環境部，非法掩護電廠內土壤污染，將針對違法環評提訴願，並要求環境部長彭啓明下台。

守護外木山行動小組今天與黃珊珊、蠻野心足生態協會、基隆市野鳥學會等民間團體，在立法院舉行「協和土污亂蓋牌，違法環評速停工」記者會。

黃珊珊指出，彭啓明甫上任時宣示自己不是經濟部的環保署，但現在看來，卻是經濟部的小弟，為了通過四接，不惜踐踏自己專業，對土壤汙染假裝不知道；今天問題在於，經濟部、台電都知道，但就是不告訴人民，她完全支持公民團體提出訴願，要求台電公開資料以供監督，未來除持續監督，也會與基隆市府揭露汙染真相。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，協和電廠在環評會議前被台電內部員工爆料，土壤受到重金屬、多氯聯苯等毒物嚴重污染，2月26日當天會議未經環評委員討論，更新改建計劃就被粗暴通過，環境部當時幫台電護航，已遭非議；基隆市政府依據土污法採樣，預計7月初化驗結果出爐，環境部竟搶在24日公告環評定稿本，試圖函文同意台電動工。

王醒之說，基隆市長謝國樑應於基隆市府環保局7月土讓採樣調查結果出爐後，依據土污法第12條及第17條規定，先公告土壤污染控制場址，依法禁止開發行為，讓市民看到基隆市府捍衛環境與家園的決心。

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基隆市議員陳冠羽說，近期基隆市環保局已進場完成協和電廠土壤及地下水汙染的採檢，在汙染未釐清、整治無進展前，基隆市府應以土汙法規定，要求協和電廠不應進行任何形式的更新改建。

陳冠羽指出，基隆市府對於相關的拆除執照與建築執照核發，更要嚴格把關，審慎評估環境風險與法規適用，不得貿然核准，成為違法程序的幫兇。（編輯：翟思嘉）1140626