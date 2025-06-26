加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
舞弊集團助上百人考取國營事業不法獲利逾億 中油求償百萬敗訴定讞
首頁 / 生活
四接
新聞專題
四接1/175
首頁 / 生活

環團對四接違法環評提訴願 要求彭啓明下台

2025/6/26 16:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北26日電）民眾黨立委黃珊珊今天與多個民間團體舉行記者會，批評協和電廠更新改建計畫（四接）在程序、法律及調查缺失等重大爭議下，於2月26日環評會議中強行通過，身為環境主管機關的環境部，非法掩護電廠內土壤污染，將針對違法環評提訴願，並要求環境部長彭啓明下台。

守護外木山行動小組今天與黃珊珊、蠻野心足生態協會、基隆市野鳥學會等民間團體，在立法院舉行「協和土污亂蓋牌，違法環評速停工」記者會。

黃珊珊指出，彭啓明甫上任時宣示自己不是經濟部的環保署，但現在看來，卻是經濟部的小弟，為了通過四接，不惜踐踏自己專業，對土壤汙染假裝不知道；今天問題在於，經濟部、台電都知道，但就是不告訴人民，她完全支持公民團體提出訴願，要求台電公開資料以供監督，未來除持續監督，也會與基隆市府揭露汙染真相。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，協和電廠在環評會議前被台電內部員工爆料，土壤受到重金屬、多氯聯苯等毒物嚴重污染，2月26日當天會議未經環評委員討論，更新改建計劃就被粗暴通過，環境部當時幫台電護航，已遭非議；基隆市政府依據土污法採樣，預計7月初化驗結果出爐，環境部竟搶在24日公告環評定稿本，試圖函文同意台電動工。

王醒之說，基隆市長謝國樑應於基隆市府環保局7月土讓採樣調查結果出爐後，依據土污法第12條及第17條規定，先公告土壤污染控制場址，依法禁止開發行為，讓市民看到基隆市府捍衛環境與家園的決心。

google news透過 Google News追蹤中央社

基隆市議員陳冠羽說，近期基隆市環保局已進場完成協和電廠土壤及地下水汙染的採檢，在汙染未釐清、整治無進展前，基隆市府應以土汙法規定，要求協和電廠不應進行任何形式的更新改建。

陳冠羽指出，基隆市府對於相關的拆除執照與建築執照核發，更要嚴格把關，審慎評估環境風險與法規適用，不得貿然核准，成為違法程序的幫兇。（編輯：翟思嘉）1140626

黃珊珊
央行副總裁：主權基金不應由央行主導 不宜無償撥用外匯存底調查：4成幼教人員曾被無端申訴 影響親師信任
彭啓明
環境部赴德取經 盼攜手日韓打造亞洲單一碳市場彭啓明出席日本能源高峰會 強調台灣穩健邁向淨零
四接
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
環團指限制公民參與環評 彭啓明：仍可表達意見
70
更多編輯台推薦新聞：