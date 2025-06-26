基市府：若協和電廠土污超標 將列污染控制場址

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰基隆26日電）民間團體今天指台電協和電廠內嚴重土壤汙染。基隆市政府表示，已採樣送驗，7月上旬公告結果；如超標將公告為土壤污染控制場址，要求台電提出管控計畫，並處以罰鍰。

守護外木山行動小組今天與民眾黨立委黃珊珊、蠻野心足生態協會、基隆市野鳥學會等民間團體，在立法院舉行「協和土污亂蓋牌，違法環評速停工」記者會，指協和電廠更新改建計畫（四接）在程序、法律及調查缺失等重大爭議下，於2月26日環評會議中強行通過，身為環境主管機關的環境部，非法掩護電廠內土壤污染，將針對違法環評提訴願，要求環境部長彭啓明下台。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，協和電廠在環評會議前被台電內部員工爆料，土壤受到重金屬、多氯聯苯等毒物嚴重污染，2月26日當天會議未經環評委員討論，更新改建計劃就被粗暴通過。

基隆市環境保護局指出，已依規定前往協和電廠進行土壤與地下水採樣，預計7月上旬公告檢測結果。若檢測結果超過污染管制標準，將公告為土壤污染控制場址，要求台電提出整治或控制措施，並依土壤及地下水污染整治法，處新台幣10萬元至50萬元罰鍰。市府將持續督導改善作業，守護市民健康與環境品質。（編輯：林恕暉）1140626