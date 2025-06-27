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遭指突襲公告四接環評結論 環境部：依法依程序

2025/6/27 12:26
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（中央社記者吳欣紜台北27日電）協和電廠更新改建計畫（四接）環評通過後爭議未歇，媒體今天報導，環境部突襲公告四接環評通過審查結論並函文同意台電動工。環境部澄清，四接案依法依規辦理，無任何例外。

協和電廠更新改建計畫2月26日通過環評，環保團體昨天召開記者會批評協和電廠更新改建計畫（四接）在程序、法律及調查缺失等重大爭議下通過環評，將針對違法環評提訴願，媒體今天也以斗大標題報導「環境部突襲 公告四接動工」。

對此，環境部今天發布新聞稿指出，協和電廠環評案與所有環評案件作法相同，都依法依規辦理，無任何例外情事。

環境部說明，環評大會審查協和電廠環評案，經所有環評委員充分討論後，要求台電公司應將民國108年迄今土壤及地下水的自主調查報告資料納入定稿附錄，並增加土壤及地下水的監測地點、項目及頻率，後續應積極依土壤及地下水污染整治法辦理。

環境部指出，台電公司後續也依環評大會決議提送定稿本至環境部認可，環境部經審視定稿本內容後依法公告審查結論，絕無媒體所稱突襲狀況。

在動工程序方面，環境部表示，針對環評審查結論都通案要求開發單位必須於工程施工前30日內，以書面通知主管機關及預定施工日期，開發單位除應依環評審查結論辦理，還必須符合土壤及地下水污染整治法規定始得動工。

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環境部強調，不論是環評定稿確認、核准動工，或針對土壤與地下水污染整治的處理，都依法令和既定程序辦理，各環評案件都遵循統一標準。

對於關心協和電廠更新改建計畫環評的居民，環境部表示，尊重各方依法提出訴願及行政救濟的權利，並將就訴願程序及實體理由依法答辯，保障各方權益。（編輯：張雅淨）1140627

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