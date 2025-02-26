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四接協和電廠改建環評過關 歷時近7年

2025/2/26 16:36（2/26 17:18 更新）
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台電四接規劃於協和電廠內拆除既有4部燃油機組，改建2部燃氣複循環機組。（中央社製圖）
台電四接規劃於協和電廠內拆除既有4部燃油機組，改建2部燃氣複循環機組。（中央社製圖）
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（中央社記者張雄風台北26日電）協和電廠更新改建計畫（四接）自民國107年確認進入二階環評，歷經6次初審會議，今天送環評大會審查。經環委討論民眾所提供台電土壤污染事證後，要求台電積極處理，建議本案補正後通過。

台電公司為穩定北北基供電，規劃協和發電廠燃油改燃氣，並在電廠旁興建第四天然氣接收站（俗稱四接）。環境部今天召開環境影響評估審查委員會第28次會議（環評大會），審查「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）。

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台灣電力股份有限公司「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評），設計最初1.0版提出填海造地達29.25公頃、涉及基隆市水產動植物保育區，且緊鄰外木山漁港，對海域生態及海岸地形有重大影響之虞，在民國107年3月宣布進入較嚴謹的第二階段環境影響評估，歷時2年，109年12月才進行第1次初審會議。

台電四接規劃於協和電廠內拆除既有4部燃油機組，改建2部燃氣複循環機組，歷經3次版本修改，開發面積由原本的29.25公頃縮減至14.5公頃，並東移開發範圍。（編輯：管中維）1140226

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協和電廠更新改建計畫（四接）歷經6次初審會議，26日送環評大會審查通過。（中央社製圖）
協和電廠更新改建計畫（四接）歷經6次初審會議，26日送環評大會審查通過。（中央社製圖）
（中央社製表）
（中央社製表）
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