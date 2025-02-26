四接協和電廠改建環評過關 歷時近7年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北26日電）協和電廠更新改建計畫（四接）自民國107年確認進入二階環評，歷經6次初審會議，今天送環評大會審查。經環委討論民眾所提供台電土壤污染事證後，要求台電積極處理，建議本案補正後通過。

台電公司為穩定北北基供電，規劃協和發電廠燃油改燃氣，並在電廠旁興建第四天然氣接收站（俗稱四接）。環境部今天召開環境影響評估審查委員會第28次會議（環評大會），審查「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣電力股份有限公司「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評），設計最初1.0版提出填海造地達29.25公頃、涉及基隆市水產動植物保育區，且緊鄰外木山漁港，對海域生態及海岸地形有重大影響之虞，在民國107年3月宣布進入較嚴謹的第二階段環境影響評估，歷時2年，109年12月才進行第1次初審會議。

台電四接規劃於協和電廠內拆除既有4部燃油機組，改建2部燃氣複循環機組，歷經3次版本修改，開發面積由原本的29.25公頃縮減至14.5公頃，並東移開發範圍。（編輯：管中維）1140226

協和電廠更新改建計畫（四接）歷經6次初審會議，26日送環評大會審查通過。（中央社製圖）