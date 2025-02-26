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四接協和電廠更新改建環評過關 要求台電積極處理土污事件

2025/2/26 16:49（2/26 17:18 更新）
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環委26日在四接環評大會達成共識，要求台電積極處理土污事件。（台電提供）
環委26日在四接環評大會達成共識，要求台電積極處理土污事件。（台電提供）
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（中央社記者張雄風台北26日電）協和電廠更新改建計畫（四接）自民國107年確認進入二階環評，歷經6次初審會議，今天送環評大會審查。經環委共識，要求台電積極處理土污事件，建議本案補正後通過。

台電公司為穩定北北基供電，規劃協和發電廠燃油改燃氣，並在電廠旁興建第四天然氣接收站（俗稱四接）。環境部今天召開環境影響評估審查委員會第28次會議（環評大會），審查「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）。

會議自今天上午9時30分開始，然而反對的民眾占據主席台前，不停高喊「違法環評」、「立即散會」。會議主席、環境部次長葉俊宏改以「機動」方式主持，手持麥克風穿梭於環評委員及開發單位之間，徵詢意見及回覆，以維持會議進行。

下午2時許，程序進行至閉門會議，然而反對民眾仍不願意離席。主席宣布環評委員、媒體、機關轉移會議室進行內部討論。此舉仍遭反對團體抗議、批評「黑箱環評」，並指環委就是「橡皮圖章」。

公民團體昨天在記者會中，指出四接鄰近點位「總石油碳氫化合物部分各深度污染濃度超標」。台電今天承諾會完成改善後才進行開發，地方主管機關也會進一步驗證、確認。

閉門會議中聚焦討論民眾所提出的土壤污染調查報告。經濟部強調，台電過去也曾有土壤整治的經驗，一定會整治完成才進場開發；經濟部也會以主管機會的角度監督。

環委認為開發單位應將108年迄今協和電廠土壤、地下水自主調查資料納入定稿附錄，增加土壤及地下水監測地點、項目及頻率，後續應積極依土壤及地下水污染整治法積極辦理。

生態部分，環委指開發單位應確認珊瑚分類正確性（分類應至少為「屬」別）。開發區海域棲地營造應使用高孔隙度硬底質覆蓋，且不減少海域開發區域填海造地區域原硬底質面積，以提高海域生態生產力。

經逐項討論，現場17名委員（不含主席）以共識決建議本案補充修正後通過。

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台灣電力股份有限公司「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評），設計最初1.0版提出填海造地達29.25公頃、涉及基隆市水產動植物保育區，且緊鄰外木山漁港，對海域生態及海岸地形有重大影響之虞，在民國107年3月宣布進入較嚴謹的第二階段環境影響評估，歷時2年，109年12月才進行第1次初審會議。

台電四接規劃於協和電廠內拆除既有4部燃油機組，改建2部燃氣複循環機組，歷經3次版本修改，開發面積由原本的29.25公頃縮減至14.5公頃，並東移開發範圍。（編輯：李亨山）1140226

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