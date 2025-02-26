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謝國樑出席四接環評大會 強調重視安全

2025/2/26 09:56（2/26 10:11 更新）
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環境部26日舉行環評大會將審查四接開發案，基隆市長謝國樑（前）親自出席。中央社記者張雄風攝 114年2月26日
環境部26日舉行環評大會將審查四接開發案，基隆市長謝國樑（前）親自出席。中央社記者張雄風攝 114年2月26日
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（中央社記者張雄風台北26日電）環評大會今天審查四接開發案，基隆市長謝國樑出席並表示會中將發言，著重有關安全的部分；至於環團指台電有隱瞞土壤及地下水污染的情況，謝國樑強調會去了解，不會置之不理。

為穩定北北基供電，台電民國106年規劃協和電廠燃油改燃氣的更新改建計畫，並在電廠旁設置第四天然氣接收站（俗稱四接）。環境部今天召開環境影響評估審查委員會第28次會議（環評大會），審查「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）。

謝國樑今天親自出席，會前接受媒體聯訪時表示，親自出席是表達對於四接的重視，今天的發言會著重在有關安全的部分，因為儲氣設備從過去到現在來看，通常都是離市區比較有一個距離的地方。

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謝國樑強調，因為四接接收站以及儲槽都是比較靠近市區，希望環評委員討論的過程中一定要就市民的安全問題以及相關的儲氣設施如何能夠100%沒有任何意外跟變數，進行討論。

由於許多環保團體也表達，台電對於土壤及地下水污染有隱瞞的情況。謝國樑指出，基隆環保局已經有收到相關的訊息，會依環境保護相關法令開始來了解跟處理，「不會置之不理」。（編輯：陳清芳）1140226

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