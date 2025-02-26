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四接環評闖關成功 協和電廠改建解決北北基供電缺口

2025/2/26 16:55（2/26 17:19 更新）
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圖為協和電廠。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北26日電）隨著人工智慧（AI）產業發展和人口增加，涵蓋北北基的北東電網今年用電需求估達600萬瓩，未來協和電廠除役後，將只剩和平電廠，屆時供電缺口達470萬瓩，電網不平衡風險大增，新建自主電源才是根本解方。

台電規劃將協和電廠4部燃油機組改2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造地，建設外稱「四接」的天然氣接收站，提供北北基發展所需電力，環境部今天舉行環評大會審查「協和電廠更新改建計畫環境影響評估報告書」，最終決議通過。

北北基桃宜千萬人口，依賴北東、北西兩大電網支撐；攤開北東電網，包含基隆市、北市中山大同以東（尤其內湖南港）、板橋以東，以及宜蘭縣，近年人口成長、產業發展程度越來越高，區內至少有263萬戶用戶，供電壓力持續攀升。

台電董事長曾文生今年1月即公開表示，近年北部除役機組較多，北東電網大部分電力都靠外援，且新電網建設不易，若無法及時新增電源，導致電網不平衡，北東電網恐面臨供電不足風險。

北東區內原來是依靠核二廠、協和電廠及和平電廠三大自發電源，其餘則需靠北西支援，但協和電廠自2020年後只剩3、4號燃油機組發電，等於北東電網只剩下1.5座電廠，且為降低對空氣品質的影響，燃油機組長期降載；同時，考量人工智慧（AI）產業發展和人口增加等，北東電網2025年用電需求上看600萬瓩。

隨著區域內機組陸續除役，未來僅剩花蓮的和平電廠130萬瓩，屆時供需缺口達470萬瓩，超過電網安全可靠容量上限420萬瓩，因此，新建自主電源才是根本解方，而非一昧仰賴外援。

協和3、4號燃油機組原訂2024年底除役，但受環評進度影響，目前尚未除役，台電持續滾動檢討除役時程。

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另一方面，為及早充裕電源，根據環評資料，台電將採用 FSRU 臨時供氣的過渡方式，使協和新1號機可提前於2031年商轉；至於協和新2號機原預定2033年商轉，但由於FSRU無法滿足安全存量，須待2037年陸上接收站（四接）完成後才能上線。

協和電廠推動「以氣換油」，未來新機組正常運轉每年可發約180億度電，補充北北基所需的電力需求，亦可減少96%的空污排放、52%的溫室氣體排放。（編輯：林淑媛）1140226

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台電四接規劃於協和電廠內拆除既有4部燃油機組，改建2部燃氣複循環機組。（中央社製圖）
台電四接規劃於協和電廠內拆除既有4部燃油機組，改建2部燃氣複循環機組。（中央社製圖）
協和電廠更新改建計畫（四接）歷經6次初審會議，26日送環評大會審查通過。（中央社製圖）
協和電廠更新改建計畫（四接）歷經6次初審會議，26日送環評大會審查通過。（中央社製圖）
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