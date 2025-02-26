協和改建環評過關 議員張之豪：新北部電網關鍵

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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）環境部今天召開環評大會，審查協和電廠更新改建計畫（四接），經討論後建議此案補正後通過。民進黨基隆市議員張之豪表示，基隆四接就是新北部電網的關鍵。

張之豪指出，現在北部若有電力短缺，常要「南電北送」，但未來南部台積電蓋好，會把南部的水電都「吃光」，以後沒辦法再「南電北送」，北部如果不發電，就會沒電可用。

張之豪說，北部尤其是北北基人口稠密、腹地有限，適合發展AI產業，但也需要大量用電，北部的民生、產業需求，需要能有效調節電網負荷波動的新式電廠，基隆四接就是新北部電網的關鍵。

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張之豪表示，台灣未來或許還需要開發新能源，無論地熱或核能有核融合的新突破，都是未來10餘年、20餘年應走的方向，但現階段的銜接方案，把基隆過往重油燃煤的空污降低，但能維持日常穩定的電力，四接就是解方。

民進黨基隆市議員施偉政表示，協和電廠長期燃燒重油發電排放污染物，中山區居民健康已受到影響，解決問題刻不容緩，希望各界支持讓協和電廠從油轉氣，燃燒天然氣絕對比燃燒重油發電來得乾淨更有效率，如果基隆市政府不贊成，請明確說明立場，並將協和電廠趕出基隆市，別再玩模稜兩可遊戲。（編輯：方沛清）1140226