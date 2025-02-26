加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
獅隊公布談薪 陳傑憲總值破1.6億元合約等回覆
首頁 / 生活
四接
新聞專題
四接3/163
首頁 / 生活

協和改建環評過關 議員張之豪：新北部電網關鍵

2025/2/26 18:00（2/26 18:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆26日電）環境部今天召開環評大會，審查協和電廠更新改建計畫（四接），經討論後建議此案補正後通過。民進黨基隆市議員張之豪表示，基隆四接就是新北部電網的關鍵。

張之豪指出，現在北部若有電力短缺，常要「南電北送」，但未來南部台積電蓋好，會把南部的水電都「吃光」，以後沒辦法再「南電北送」，北部如果不發電，就會沒電可用。

張之豪說，北部尤其是北北基人口稠密、腹地有限，適合發展AI產業，但也需要大量用電，北部的民生、產業需求，需要能有效調節電網負荷波動的新式電廠，基隆四接就是新北部電網的關鍵。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

張之豪表示，台灣未來或許還需要開發新能源，無論地熱或核能有核融合的新突破，都是未來10餘年、20餘年應走的方向，但現階段的銜接方案，把基隆過往重油燃煤的空污降低，但能維持日常穩定的電力，四接就是解方。

民進黨基隆市議員施偉政表示，協和電廠長期燃燒重油發電排放污染物，中山區居民健康已受到影響，解決問題刻不容緩，希望各界支持讓協和電廠從油轉氣，燃燒天然氣絕對比燃燒重油發電來得乾淨更有效率，如果基隆市政府不贊成，請明確說明立場，並將協和電廠趕出基隆市，別再玩模稜兩可遊戲。（編輯：方沛清）1140226

環境部環評大會26日審查協和電廠更新改建計畫（四接），經討論後建議此案補正後通過。民進黨基隆市議員張之豪（圖）表示，基隆四接就是北部電網的關鍵，而現階段的銜接方案，四接就是解方。（張之豪提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年2月26日
環境部環評大會26日審查協和電廠更新改建計畫（四接），經討論後建議此案補正後通過。民進黨基隆市議員張之豪（圖）表示，基隆四接就是北部電網的關鍵，而現階段的銜接方案，四接就是解方。（張之豪提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年2月26日
張之豪
基隆立委林沛祥、議員張之豪 罷免連署書送件基隆罷免立委議員團體送件 中選會累計全台共57案
四接
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
四接環評通過 基隆市府：最高標準檢視確保市民安全
56
更多編輯台推薦新聞：