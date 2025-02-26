四接環評過關 立委指增加監督、里長喊不太公平

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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）環評大會今天審查協和電廠更新改建計畫（四接）後，建議補正後通過。立委林沛祥表示身為立法委員，只能更增加監督力道；德和里里長曾聖為說，廢氣還要繼續吸下去，不太公平。

台電規劃將協和電廠4部燃油機組改2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造地，建設外稱「四接」的天然氣接收站，環境部今天召開環評大會，審查「協和電廠更新改建計畫環境影響評估報告書」，最終建議此案補正後通過。

國民黨立法委員林沛祥表示，他的立場沒有改變，沒有港口安全就沒有四接，專家、學者們通過環評，他們必須對未來基隆的港口安全背書，因為那維繫著基隆人的生命財產安全，還有基隆人的工作權，政府如果要強行施做，他身為立法委員，只能更增加監督的力道。

國民黨基隆市議員韓世昱說，台中新光三越日前發生氣爆，讓他更加憂心協和電廠若改建為天然氣發電廠，萬一發生氣爆，中央該如何負責。他認為，協和電廠應如期除役，不解為何一定要在基隆設四接，環評大會強行通過，枉顧基隆人的安全，也對基隆港未來發展埋下不定時炸彈的因素。

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基隆市中山區德和里長曾聖為指出，協和電廠無論燃燒重油或使用天然氣發電，都不是最好的選項，希望專家能研議更好方案，「我們已經吸了40幾年的廢氣，還要繼續吸下去，對我們不太公平」。

曾聖為說，雖然使用天然氣發電排放的污染物，相較於燃燒重油少，但仍希望協和電廠能如期除役，不要再發電，但他只是一般老百姓，只能無奈的接受。（編輯：方沛清）1140226