加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
獅隊公布談薪 陳傑憲總值破1.6億元合約等回覆
首頁 / 生活
四接
新聞專題
四接1/163
首頁 / 生活

四接環評過關 立委指增加監督、里長喊不太公平

2025/2/26 18:35（2/26 18:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
協和電廠更新改建計畫（四接）環評26日過關，基隆市中山區德和里長曾聖為（右）認為，協和電廠無論燃燒重油或以天然氣發電都非最佳選項，盼專家能研議更好方案，「我們已經吸了40幾年的廢氣，還要繼續吸下去，對我們不太公平」。（曾聖為提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年2月26日
協和電廠更新改建計畫（四接）環評26日過關，基隆市中山區德和里長曾聖為（右）認為，協和電廠無論燃燒重油或以天然氣發電都非最佳選項，盼專家能研議更好方案，「我們已經吸了40幾年的廢氣，還要繼續吸下去，對我們不太公平」。（曾聖為提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年2月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆26日電）環評大會今天審查協和電廠更新改建計畫（四接）後，建議補正後通過。立委林沛祥表示身為立法委員，只能更增加監督力道；德和里里長曾聖為說，廢氣還要繼續吸下去，不太公平。

台電規劃將協和電廠4部燃油機組改2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造地，建設外稱「四接」的天然氣接收站，環境部今天召開環評大會，審查「協和電廠更新改建計畫環境影響評估報告書」，最終建議此案補正後通過。

國民黨立法委員林沛祥表示，他的立場沒有改變，沒有港口安全就沒有四接，專家、學者們通過環評，他們必須對未來基隆的港口安全背書，因為那維繫著基隆人的生命財產安全，還有基隆人的工作權，政府如果要強行施做，他身為立法委員，只能更增加監督的力道。

國民黨基隆市議員韓世昱說，台中新光三越日前發生氣爆，讓他更加憂心協和電廠若改建為天然氣發電廠，萬一發生氣爆，中央該如何負責。他認為，協和電廠應如期除役，不解為何一定要在基隆設四接，環評大會強行通過，枉顧基隆人的安全，也對基隆港未來發展埋下不定時炸彈的因素。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

基隆市中山區德和里長曾聖為指出，協和電廠無論燃燒重油或使用天然氣發電，都不是最好的選項，希望專家能研議更好方案，「我們已經吸了40幾年的廢氣，還要繼續吸下去，對我們不太公平」。

曾聖為說，雖然使用天然氣發電排放的污染物，相較於燃燒重油少，但仍希望協和電廠能如期除役，不要再發電，但他只是一般老百姓，只能無奈的接受。（編輯：方沛清）1140226

曾聖為
未出席挺四接 基隆德和里長：不希望孩子吸廢氣
林沛祥
基隆立委林沛祥、議員張之豪 罷免連署書送件基隆罷免立委議員團體送件 中選會累計全台共57案
四接
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
四接環評過關 曾文生：權衡穩定供電、環境發展
57
更多編輯台推薦新聞：