四接環評推擠衝突 環境部籲理性表達意見

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（中央社記者張雄風台北26日電）環評大會今天審查協和電廠更新改建案（四接），會中正反雙方發生推擠衝突。環境部會後再次呼籲，希望以理性的方式表達意見，留給環評委員客觀審查的空間。

協和電廠更新改建計畫（四接）自民國107年確認進入二階環評，歷經6次初審會議，今天送環評大會審查。經環委共識，要求台電積極處理土污事件，建議此案補正後通過。

環境部發布新聞稿表示，過去召開環評審查會議時，曾遇有民眾團體以激烈手段進行陳抗，於會議室中大聲辱罵環評委員，並動手推擠環評委員情形。為維護環評委員人身安全，於遇有民眾抗爭的環評審查會議時，會請內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊（即原環境保護警察隊）於會議室中協助維護主席及環評委員人身安全。

環境部指出，今天會議進行過程中，反對開發民眾團體違反議事程序，進入會議室干擾會議進行，且進入會議室後逕行動手破壞會議室設備，保七總隊為維持現場秩序及與會人員免於肢體衝撞，以人身作為安全線被動以手部防護，屬避免民眾激動突然衝入會場的必要作為。

環境部感謝保七總隊今天的維安，保護環評委員免於受傷。

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環境部表示，環評大會結束後檢查會議室設備，多個會議桌及麥克風設備均已損壞，環境部嚴厲譴責暴力，並深感遺憾。

環境部強調，環評大會是提供多方多元意見的管道，讓環評委員聽到不同意見的聲音，希望是以理性的方式來表達意見，留給環評委員客觀審查的空間。（編輯：管中維）1140226