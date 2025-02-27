四接環評過關 謝國樑：市府組專案小組嚴格把關

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（中央社記者沈如峰基隆27日電）基隆協和電廠更新改建計畫（四接）環評過關。基隆市長謝國樑今天表示，環評大會昨天針對市民所關心安全上的顧慮，及興建時安全如何確保都未著墨，市府將成立專案小組，針對未來建使照的審核及安全的顧慮，嚴格把關。

謝國樑今天在基隆接受媒體聯訪時指出，昨天環評大會並沒有針對基隆市民所關心的議題，包括安全與其他相關議題有任何著墨，就一致通過這樣的決議；但基隆市民想要了解的是安全上的顧慮，以及未來真的要進入興建階段時，安全如何確保等問題。

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他說，對於未來四接興建，市府絕對有必要成立專案小組，針對未來建使照的審核及市民對於安全上的考量，嚴格把關，讓市民安心。

謝國樑說，全世界有很多儲氣槽的興建，包括日前他去新加坡考察時，都看到離市區有一定程度的距離；在市區中心興建這樣的設施，如何確保安全，將是未來專案小組在審核四接相關申請作業時最重要考量因素。（編輯：林恕暉）1140227