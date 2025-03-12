迫切環境議題票選 馬頭山光電、四接環評居首

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（中央社記者張雄風台北12日電）全國NGOs今天公布2025年3大迫切環境議題票選結果，民眾票選以馬頭山光電案最獲重視，環團則以四接環評為首。相關議題預計將於4月地球日前後向總統提供建言。

第22屆全國NGOs環境會議共同主辦團體公告2025年3大迫切環境議題票選結果。這屆投票分兩組，分別為一般民眾共794人，與環境會議共同主辦團體11個。

民眾票選的前3名，第1名「高雄馬頭山信鼎55公頃毀山滅林種光電」，第2名「沙崙農場開發侵蝕瀕危草鴞棲地」， 第3名「藍綠聯手，國土計畫法將展延至2031年才上路」。

環境會議共同主辦團體票選的第1名為「協和電廠改建案（四接）送交環評大會定奪是否通過審查」，第2名「藍綠白聯手，國土計畫法將展延至2031年才上路」、「高雄馬頭山信鼎55公頃毀山滅林種光電」2案並列。

環團表示，這屆共14項候選的環境議題，其中與「棲地破壞危及物種生存」有關的有4項，6項與「淨零碳排政策」有關，另外還包含如國土計畫法展延、行政預算被大幅刪減後對環境的影響等。

關於民眾票選第1名的「高雄馬頭山光電案」，高雄市馬頭山自然人文協會會長黃惠敏表示，政府對綠能政策的無作為與亂象令人憂慮。馬頭山環境敏感區光電開發計畫將影響55公頃土地，且近期還發現被不法傾倒事業廢棄物，現場被傾倒超過2800立方公尺，深度逾4公尺。

黃惠敏指出，此區擁有獨特的生態與地質資源，是多種珍稀物種的棲息地，開發可能導致生物多樣性喪失與地質結構破壞；之前已辦過多場記者會，專家也呼籲政府將馬頭山列為國家自然公園，保護生態資源。

至於環團票選的第1名「四接環評」，已於2月26日通過環境部環評大會審查。值得一提的是，雖然此案是環團最看重的案件，但在民眾票選中排第8名。

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台灣蠻野心足生態協會專員洪碩辰認為，這樣的落差代表環境團體還需要更努力向一般民眾推廣，讓更多人瞭解急迫的環境事件。

環團表示，今年第22屆全國NGOs環境會議將於3月20日、21日在高雄馬頭山及實踐大學高雄校區舉辦，主題為「在地行動、環運奮起」；環境會議主辦團體將安排於4月地球日前後與總統會面，將會議結果帶進總統府，傳達民間對政府在環境保護上的期待及建言。（編輯：管中維）1140312