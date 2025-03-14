立委指四接環評刻意避開土污位置 卓榮泰允先了解

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（中央社記者郭建伸台北14日電）民眾黨立委陳昭姿今天揭露，台電早就知道台電四接場址土壤污染位置並刻意避開，要求行政院撤銷四接環評、啟動調查。行政院長卓榮泰備詢表示，會先請經濟部與台電說明，若當中有問題就循程序進行。

協和電廠更新改建計畫（四接）自民國107年確認進入二階環評，歷經6次初審會議，2月26日送環評大會審查。不過民間團體昨天以吹哨者提供的資訊，指台電四接場址多處重金屬超標。

立法院今天繼續進行施政總質詢，民眾黨立委陳昭姿在議場秀出一份簡報，標題為「協和電廠更新改建計畫」的土壤污染調查工作討論會議。

陳昭姿表示，有關協和電廠四接工程，台電在2019年第二階段環評的土壤檢測數據，台電公司與泰興工程利用經濟部的自主調查，提前獲得土壤污染的位置資訊並在正式調查時避開，台電根本是用內部調查規避環評，有造假之嫌。

陳昭姿詢問，行政院是否要啟動行政調查，且是否要先撤銷今年2月強行通過的四接環評；另一方面，2月的環評會議不僅不讓立委程序發言，還配合台電火速召開會議，甚至以17比0票數闖關，「這比較像金正恩、習近平的會議吧？」

行政院長卓榮泰備詢表示，他很重視此事，但會先請經濟部與台電說明，再判斷資料是否正確，若當中有問題就循程序進行。

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環境部長彭啓明備詢表示，立法院已經通過公益揭弊者保護法，請立委把資料給環境部，環境部將依照程序處理。

彭啓明強調，土壤污染、污水與環評是兩個不一樣的法規程序，例如高雄的五輕過去也是重度污染區，經過整治後，台積電也前往蓋廠。（編輯：翟思嘉）1140314