民團指四接多處重金屬超標 環境部：若屬實須整治

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（中央社記者張雄風、葉素萍、劉千綾台北13日電）民間團體今天以吹哨者提供的資訊，指台電四接場址多處重金屬超標。環境部說，相關事證可供地方主管機關參考查驗，若屬實，台電須完成整治才能進行四接開發。

協和電廠更新改建計畫（四接）自民國107年確認進入二階環評，歷經6次初審會議，2月26日送環評大會審查。經環委討論民眾所提供台電土壤污染事證後，要求台電積極處理，建議此案補正後通過。

民團今天舉辦「揭發協和電廠隱匿重金屬污染記者會」。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，依據吹哨者提供的資料比對顯示，從民國106年發現總石油碳氫化合物（TPH）污染超標8倍起至今，環境部、土基會與基隆市政府（林右昌時期）全程知情；此外，基隆市政府（林右昌時期）遲至107年才依土污法列管，但到108年又瞬間解除列管，解除列管原因不明。

林右昌幕僚對此表示，依法行政，環境部已說明。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，台電公司在四接環評大會時不斷強調，108年選取1處進行土壤調查，皆低於土壤污染監測及管制標準；同樣也是台電的自主調查報告顯示，早在108年12月取樣前，台電就已經知道哪些點位是污染區。

陳憲政質疑，台電是否事先調查已知污染位置，然後在正式調查時再避開採樣；若依據開發行為環境影響評估作業準則，有關土壤調查，開發基地範圍包含或鄰近土壤地下水污染場址、可能污染源者，應考量最大可能污染範圍，調整採樣深度。台電公司顯然未依準則辦理取樣，甚至有刻意規避污染源的狀況。

協和電廠更新改建計畫（四接）歷經6次初審會議，2月26日送環評大會審查通過。（中央社製圖）

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅指出，近日吹哨者再度爆料，並提供兩份「土壤污染評估調查報告」及一份「土壤污染調查工作討論會議簡報」，說明協和電廠內，還有多處「鉻、銅、鋅、鎳、砷」等重金屬污染超標；甚至就污染超標的點位，擬先「翻土處理」或「移點」後，再通報環保局正式調查。

工作傷害受害人協會專員賀光卍表示，他同時也是RCA員工關懷協會的組織者，根據RCA的經驗，土污常伴隨地下水污染，若有地下水污染，20年也難以整治完成，呼籲台電、基隆市政府及環境部，公布所有污染資訊，周知社區與居民；協和電廠污染應比照RCA案 組成「官民調查小組」共同監督。

環境部土污基管會副執秘王禎告訴中央社記者，初步了解基市府107年列管該場址，是以小區域範圍處理，並依法要求台電提應變必要措施計畫，若影響程度不嚴重，的確有可能短期就解除列管。

王禎指出，若現在有新事證，地方主管機關可依法進行進一步的查驗，若查驗屬實，事業單位（台電）必須在土污整治完成後，才能進行四接更新改建，強調「並不是土污整治和環評脫鉤」；至於「官民調查小組」的部分，在地方查驗後會進行專家小組審議，環境部也會提供意見，協助釐清。

台電指出，協和電廠更新改建涉及環評法與土污法，各有法律框架與程序，台電皆依相關規定辦理。環評所要求的土壤檢測，依據範疇界定會議決議，已在指定區域完成了相關檢測作業，調查結果皆依規定辦理並呈現於報告中，且已於環評報告敘明，於規劃設計階段依土污法程序辦理。

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至於針對土污法所採行的自主調查，其中部分點位檢測結果出現超標，台電本來就會依土污法規程序辦理整治作業，並無任何隱匿情事。

台電表示，環評審查結論及任何環保法規，都是台電依法行政的準據，更新改建計畫的土污整治工作，會配合舊機組拆除工作規劃時程，辦理細部調查及土壤污染整治工作。（編輯：管中維）1140313