守護外木山行動小組指四接環評違法 將依法告發

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（中央社記者陳俊華台北27日電）四接協和電廠更新改建環評26日過關。基隆守護外木山行動小組今天指出，面對種種程序不正義、資料缺失，環境部不顧各界疑慮強行推動會議，環評大會違法在先、結論無效，將依法告發。

協和電廠更新改建計畫（四接）自民國107年確認進入二階環評，歷經6次初審會議，26日送環評大會審查。經環委討論民眾所提供台電土壤污染事證後，要求台電積極處理，建議本案補正後通過。

基隆守護外木山行動小組發言人陳薇仲、召集人王醒之，以及基隆市議員陳冠羽、民眾黨立委張啓楷、陳昭姿、黃珊珊等人上午在立法院舉行記者會。

陳薇仲表示，環評大會違法在先，不該開下去，不得已才進入會場，要求退回專案小組嚴審。四接在沒有程序正義、違法環評中通過，根本是環境部、經濟部上下一心，要為失控的能源轉型政策護航。環評缺失多、土壤污染資料涉及登載不實，將會直接提告。

張啓楷說，昨天的環評是霸王硬上弓，不符合程序、嚴重違法，環評結論當然是無效的，應立即退回。吹哨者提供資料後，會議應先停下來，昨天明明有機會補正，依照該有的法律程序，讓基隆市政府把污染查清楚。

陳昭姿表示，昨天在會場完全見識到，什麼叫做取巧迂迴、一意孤行、輾壓民意的官員；在最後兩天有吹哨者提供重要的核心文件，調查報告也證實土壤有毒，但台電送審的四接初審環評書中，缺漏高達300多頁的環評核心資料，質疑環評委員沒有真相要如何開會。

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黃珊珊說，對環評結論只有瞠目結舌，環評應公開透明，但環境部昨天卻成為環境部長彭啓明口中的「經濟部環保署」，她要譴責彭啓明；環境部事務官的表現，儼然成為經濟部官員、台電捍衛者。支持民間團體提出行政訴訟，相信法院在程序正義上會堅持專業。

陳冠羽說，台電聲稱有缺電問題，請問是基隆造成的嗎，為什麼最後要由忍受百年空污、酸雨的悲情城市來承載這些痛苦。恭喜彭啓明已經功績顯赫、開疆闢土，是經濟部的大哥；恭喜北北基市民迎來每年排放1121公噸空污的天然氣大廠、獲得空污大禮包。（編輯：翟思嘉）1140227