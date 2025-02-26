協和電廠四接大事記 改建環評歷時近7年、規劃修3版

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（中央社記者王朝鈺、張雄風基隆26日電）環境部今天召開第28次環評大會，審查通過「協和電廠更新改建計畫環境影響評估報告書」（俗稱四接環評）。以下為四接大事記。

--民國106年，為穩定北北基供電，台電進行協和電廠更新改建計畫（燃油改燃氣），並在電廠旁設置第四天然氣接收站（俗稱四接），提出「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」，106年底提出環評報告，最初1.0版提出填海造地達29.25公頃、涉及基隆市水產動植物保育區，且緊鄰外木山漁港。

--民國109年9月24日，基隆市政府發函台電，關於協和發電廠更新改建計畫（指2.0版）重疊基隆市政府所轄「基隆市水產動植物保育區」範圍，原則同意開發。

--民國109年12月22日，環評初審會議，為縮減港型後的替代方案，由原規劃29.25公頃縮減為18.6公頃（2.0版）。環評委員要求強化施工與營運期間可能的意外災害風險評估，及可能產生影響與範圍的緊急應變計畫、環境保護對策，要求補充修正後再審。

--民國111年6月1日，時任基隆市議員王醒之等人發起「護海公投」提案，強調若「四接」填海造地，將活埋7萬4000多株珊瑚。

--民國111年6月17日，「護海公投」第1階段2475份提案書送交基隆市政府。

--民國111年7月7日，因應外界擔憂當地珊瑚生態受衝擊，台電在第4次環評初審會議，提出協和電廠3.0版「四接東移」方案，填海面積從2.0版的18.6公頃，降到14.5公頃，環評結論仍為補充修正再審。

--民國112年4月21日，基隆市政府2023年3月31日通過「基隆護海公投」審查，市長謝國樑認為此案應屬地方自治事項，允許進入第2階段連署程序。但行政院認為已違背憲法及中央法規，依法撤銷。

--民國112年5月25日，第5次初審會議，守護外木山行動小組闖入，會議因此中斷，原訂6月2日再度召開因故延期。

--民國112年5月31日，基隆市長謝國樑認為，因台電所提方案已不同，市府廢止2.0版原則同意公文，要求台電重提申請；台電表示，將透過適當管道提出行政救濟。

--民國113年1月29日，第5次環評初審延續會議時，原訂台電補件期限至113年1月底，但台電提出專家學者現勘所提意見及審查書面意見的答覆，需持續收集資料，要求延期至113年7月底。

--民國113年7月29日，台電再次申請環評展延，期限至113年12月底。

--民國114年1月17日，基隆市長謝國樑出席第6次初審會議，要求就3.0版本重新提送申請。最後決議「補件再審」及「建議通過及不同意開發兩案併陳送環評大會」兩案併陳送環評大會。

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--民國114年2月19日，守護外木山行動小組呼籲環評初審仍有疑義尚未釐清，應退回專案小組實質審查。

--民國114年2月26日，環境部召開環評大會，審查通過四接環評。（編輯：陳清芳）1140226

（中央社製圖）