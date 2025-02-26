四接環評過關 反對團體：能源及環評雙重政策暴力

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（中央社記者張雄風台北26日電）四接環評今天過關。反對團體、守護外木山行動小組批評此為「能源政策」及「環評制度」的雙重政策暴力；將就土污事件，近日內對台電及撰寫報告人員提出刑事告發。

協和電廠更新改建計畫（四接）自民國107年確認進入二階環評，歷經6次初審會議，今天送環評大會審查。經環委共識，要求台電積極處理土污事件，建議此案補正後通過。

守護外木山行動小組發布新聞稿表示，此次會議無視環評書件資料違反環評法規未於會議7天前完整揭露，及台電隱匿土地多氯聯苯污染報告、撰寫環評書件造假等情事，仍在排除民眾參與的狀況下強行通過此案。

行動小組指出，這場環評大會展現了「能源政策」跟「環評制度」的雙重政策暴力，無視為環境把關的職責，強勢上演通過的劇本。

行動小組表示，針對土壤多氯聯苯污染問題，民眾及到場立法委員皆要求應待基隆市政府調查檢測後才能進行環評會議，環境部仍默許這樣造假和隱匿的情事，強行讓會議在民眾的抗議聲中進行。

對於多氯聯苯污染問題，行動小組指出，將於近日內對台電及撰寫報告人員提出刑事告發。

當程序進行至閉門會議，反對民眾仍不願意離席。主席宣布環評委員、媒體、機關轉移會議室進行內部討論。此舉仍遭反對團體抗議、批評「黑箱環評」，並指環委就是「橡皮圖章」。

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行動小組指最後的閉門審議階段為「消失的密室」，如同夾著尾巴逃跑一樣，再次上演消失的討論。環評會議強行進行違法程序，更顯示環評制度已死，直接犧牲基隆的環境、空氣、產業及市民的健康。

行動小組聲明此次違法會議結論無效除要求撤銷，更將持續以司法行動拒絕政策暴力。（編輯：管中維）1140226