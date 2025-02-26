四接環評過關 曾文生：權衡穩定供電、環境發展

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（中央社記者張雄風台北26日電）四接環評今天過關。台電董事長曾文生表示，協和電廠是為了台灣供電韌性，在穩定供電、平衡環境發展，台電在價值間做了很多的權益權衡。

協和電廠更新改建計畫（四接）自民國107年確認進入二階環評，歷經6次初審會議，今天送環評大會審查。經環委共識，要求台電積極處理土污事件，建議本案補正後通過。

曾文生會後於現場召開記者會，強調協和電廠是為了台灣供電韌性，台灣整體電力供應失衡，這已經是國人非常關注的議題；南部居民也都有一些不同的意見。

曾文生強調「協和電廠興建真的有必要性」，也希望能夠早一點把已經運轉40年的燃油電廠改燃氣，讓附近的空氣品質能夠有所改善。

曾文生進一步說明，環團一直在說以現在的狀況來比較，申請許可值比較大，這種說法並不公允，因為北東這整個地區的用電一直要其他的地方發電來支援。

曾文生說，最後定案的版本，填海造地的面積是最初的二分之一，在穩定供電、平衡環境發展，台電在價值間做了很多的權益權衡。

至於環團所提土壤污染的問題，曾文生表示，環評之初，評估程序時間可能不會那麼長，為了下一個階段可以開始拆廠清理，做了一些前期自主檢測的準備工作；他強調，台電公司一定會盡責的處理，且新基礎要動工也要取得所有主管機關同意，污染就會進一步削減，這是台電的態度。

台電公司補充，自主檢測共59個點，裡面只有一個點的多氯聯苯超標、深度大概是1公尺左右，但是在其他地方沒有檢出；另外在總石油化合物的這個部分超標只有4個點；2項加總大概是520立方公尺，約一個國際標準泳池的20%。

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台電說，後續還有很多行政程序，都是一關接一關，如申請許可、證照，如發電機組的招標或者施工程填海造地招標等。

曾文生強調，台電公司會遵照環評委員的指示，依相關法規來進行；當然跟地方的溝通、環境相關監測所及資訊揭露等，也會持續努力進行。（編輯：李亨山）1140226

環境部26日召開環評大會，審查通過「協和電廠更新改建計畫環境影響評估報告書」（俗稱四接環評）。台電董事長曾文生會後受訪表示，台電公司會遵照著環評委員的指示，依相關法規來進行；當然跟地方的溝通、環境相關監測等也會持續努力。中央社記者翁睿坤攝 114年2月26日