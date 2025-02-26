四接環評通過 基隆市府：最高標準檢視確保市民安全

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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）環境部今天召開環評大會審查協和電廠更新改建計畫（四接），討論後建議此案補正後通過。基隆市府表示，將以最高標準檢視四接，確保市民安全無虞。議長童子瑋表示尊重，盼能3贏。

台電公司為穩定北北基供電，規劃協和發電廠燃油改燃氣，並在電廠旁興建第四天然氣接收站（俗稱四接）。環境部今天召開環境影響評估審查委員會第28次會議（環評大會），審查「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）。

基隆市政府發言人呂謦煒指出，對於環評大會通過四接案，台電應更清楚說明如何能夠確保民眾的安全無虞，不然這並不是符合民意期待的結果，後續市府仍會基於地方政府相關權責，以最高標準檢視四接，確保市民安全無虞。

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基隆市議會議長童子瑋表示，協和電廠改建案的環評審查，有許多專家、學者參與其中，他尊重會議的結論。未來希望四接的建設，能夠穩定民生用電、確保工商發展，讓產業更有投資信心，也增加地方的就業機會。

童子瑋指出，至於生態永續及港務安全，他會持續與台電溝通，希望台電加大投資與加強說明，確保整體生態的復育，及讓居民都理解發電廠在安全上的確保。最重要的是，希望這個建設能達成民生、產業與生態上3贏的結果。（編輯：李錫璋）1140226