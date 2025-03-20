四接環評土壤污染數據惹議 立委要求經濟部徹查

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（中央社記者郭建伸台北20日電）台電四接場址土壤污染數據引發立委及公民團體關注。民眾黨立委陳昭姿今天指出，環境部面對四接場址隱匿土污數據，竟不停下環評審查程序，仍讓四接闖關，要求經濟部應啟動行政調查並徹查台電造假情形。

協和電廠更新改建計畫（四接）自民國107年確認進入二階環評，歷經6次初審會議，2月26日送環評大會審查。不過陳昭姿日前在立法院會質詢時揭露，台電早就知道四接場址土壤污染位置並刻意避開。

陳昭姿今天偕民眾黨立委黃珊珊及張啓楷、守護外木山行動小組召集人王醒之、台灣蠻野心足生態協會常務理事陳憲政及律師蔡雅瀅舉行「台電帶頭造假土污檢測，政府別再放水護航」記者會。

黃珊珊指出，2月底環評會議上，環境部及環評委員無視立委及公民團體提出台電隱匿協和電廠土壤污染數據的事證，執意當天通過四接環評，有非常大爭議。

黃珊珊指出，她的辦公室曾發文給環境部，欲索取當日環評會議紀錄資料，但環境部回函竟說擔心有環評委員被影響，甚至連去識別化的摘要都不願提供，根本是護航放水，淪為經濟部小弟。

張啓楷批評，環境部為護航台電四接開發案，一再扭曲「土壤及地下水污染防治法」及「環境影響評估法」為兩個併行程序，不願意補正程序，並正視土壤受污染的問題，非常離譜。

張啓楷要求，政府應盡速對台電協和電廠進行全廠土壤及地下水污染檢測，有污染就優先改善，改善後才可繼續談論環評程序。

蔡雅瀅指出，根據台電內部數據顯示，協和電廠雖曾於2019年7月23日解除污染列管，但後來兩次採樣均發現土壤污染超標，建議組成「官民調查小組」共同監督，以提高協和電廠土壤及地下水污染調查結果的公信力。

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陳昭姿指出，台電內部於2019年、2021年及2022年的土污調查報告都顯示並未改善，2019年時就驗出的污染物質多氯聯苯、總石油碳氫化合物，到2022年仍然驗出；經濟部跟台電不先進行土壤及地下水污染的整治，反而急著推動四接，目的是掩蓋污染嚴重的事實。

陳昭姿表示，經濟部放任台電帶頭違法，應啟動行政調查並徹查台電造假情形，將調查結果公告。（編輯：林興盟）1140320