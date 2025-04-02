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重申核電使用3前提 曾文生：核廢料問題待克服

2025/4/2 14:42（4/2 16:04 更新）
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圖為核一室外乾貯設施。（台電提供）
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（中央社記者曾智怡台北2日電）核電延役討論聲浪不斷，台電董事長曾文生今天表示，政府對核能使用3大前提不變，其中，核廢料問題若無法解決，將造成世代正義問題。截至目前，高、低放射性核廢料處置都有法源、選址公投等困難尚待克服。

立法院教育及文化委員會3月31日審查核子反應器設施管制法第6條條文修正草案，將核電廠運轉執照有效期間最長40年，延長為60年。最終藍白以人數優勢，聯手表決通過將條文保留送協商。

針對核電延役可能，曾文生今天接受網路節目專訪表示，賴總統、行政院長卓榮泰都多次強調，「安全、核廢能處理、人民支持」是核能使用3大前提，由核安會審查、台電執行，需要依據嚴謹的程序。

他表示，核二廠乾貯設施問題剛解決，物理上來看，仍要先將燃料棒取出才有運轉機會，也才能做安全評估。核三廠使用過的燃料棒則是可移至燃料池，但核能同業和機關是否同意台電不用安檢就延役，都存在很大爭議；最後當然回到人民支持與否，而這又奠基在安全議題，當中只要有任何瑕疵，「瑕疵就會被擴大」。

他指出，按一般流程，台電須做全面安全分析，並找國際同業進行同儕審查，再提送完整延役報告給核安會審查。

此外，他不諱言，若後續核廢料無法解決，將造成世代正義問題，現況如高、低放射性核廢料處置無論是選址公投與法源推動，到目前都有困難尚待克服。

他表示，所有能源都有優缺點，核能在台灣要面對地震的風險，應在人民了解後才來決定能源使用是否在可接受範圍；若以粗暴方式來做，沒辦法獲得人民支持。

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針對近期持續討論供電與AI發展議題，曾文生指出，政府皆有將半導體與AI相關用電成長納入評估規劃，而AI方面主要來自AI設備生產，「今年供電沒問題」，也持續會有新機組上線，確保2030年穩定供電無虞。

此外，面對協和電廠（四接）更新改造計畫被質疑土地污染，他表示，台電一定會按照土污法執行，將土污清理乾淨才會蓋新廠。他以中油高雄煉油廠整治成台積電廠為例，一定是整地完成才能蓋新廠。（編輯：張良知）1140402

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