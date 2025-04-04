經部核廢處置辦公室落腳板橋 選址立法拚年底送政院

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（中央社記者曾智怡台北4日電）面對核廢料大魔王，經濟部正緊鑼密鼓籌備放射性廢棄物處置專案辦公室，據透露，辦公室將落腳新北市板橋，並已敲定由外部學者擔任辦公室主任，待人選拍板後，將著手擬定高放選址條例草案，盼年底前送行政院會通過。

核三廠2號機5月17日停機後，台灣正式進入「非核家園」，但未來無論是否續用核電，都須正視核廢料處置問題。

為此，經濟部正籌備放射性廢棄物處置專案辦公室，內部幕僚作業進行中，辦公室將落腳位於板橋的台電台北南區營業處，辦公室主任先前曾有意由台電退休人士擔任，但考量有不夠客觀疑慮，後轉而尋覓外部學者，目前內部已敲定人選，待經濟部長郭智輝正式核定。

屆時辦公室也會從台電、核安會、學界延攬核電專業者，參與核廢選址立法推動。

核廢料分為高、低放射性廢棄物，前者指的是用過的燃料棒，其餘歸類為低放射性廢棄物。目前國內僅低放射性廢棄物有最終處置設施場址設置條例，主管機關是核安會、主辦機關為經濟部，高放處置則尚無法源。

事實上，原能會曾在2018年公告「放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」修正草案，將高放處置併同納入原先低放條例，新增選址作業的回頭機制、擴增回饋期至營運階段等，但草案一上網，政治輿論發酵，最終預告期未滿只能匆匆下架。

目前官方傾向維持高放、低放「分開立法」原則，由於核安會已改組為安全管制機關，經濟部將擔下高放選址立法責任。知情官員表示，待辦公室主任人選底定，經濟部會參酌核安會舊法條、國外作法經驗，著手擬訂法條，目標下半年完成架構，盼年底前將草案送行政院會通過。

業內人士認為，從低放選址推動經驗來看，儘管當初選址小組已選出台東達仁、金門烏坵兩處，都因地方政府不願辦理選址公投而停擺，顯示公投卡關回頭機制設計細節是關鍵，考驗著經濟部的智慧。

至於台電內部曾提議縮小公投範圍，這名人士指出，現行公投法只區分全國性、縣市公投，再者，即便取消公投規定，改由當地政府首長同意即可，一旦換了執政者，可能突然喊卡，顯示公投仍有其必要性，才能確保政策穩定且延續。

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核安會官員則舉例，韓國低放選址早期抗爭不亞於台灣，差別在選址法政策配套較為靈活，不僅給予相當於新台幣100億回饋金，處置場運作後回饋金持續，且保障當地居民工作權、加大社會福利，甚至鼓勵產業進駐等。

最後，韓國不僅4處公投都過，敲定慶州作為低階核廢料處置場地點，未獲選的3個鄉鎮，居民支持度也都在67%以上。官員強調，由此可見，選址條例重點在於政策配套能否強調與地方「共存共榮」。（編輯：林淑媛）1140404