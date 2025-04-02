藍籲重啟核電保障能源安全 台電：能源選擇是複選題

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（中央社記者曾智怡台北2日電）國民黨今天召開記者會主張，為保障能源安全應重啟核電。台電表示，能源選擇應是複選題，台電配合政策持續推動多元分散的再生能源，並透過新增建設及調度手段提升燃料儲備，同時加速強化電網韌性，確保穩定供電及淨零轉型。

台電指出，上述建設全都需要投資，但台電近3年已吸收俄烏戰爭造成的電價成本價差達6000億元，盼各界支持政府預算補貼，以利台電持續投資提升電力韌性。

台電透過新聞稿表示，能源選擇是複選題，部分主張將核能當作萬靈丹，視為解決發電成本、空污、能源安全等議題的唯一解，卻反對、批評其餘所有能源選項，又忽略電網和電源同樣重要，是對能源安全及電力韌性的一大誤解。

台電重申，核能在國內發電占比有限，非台電近年虧損主因。近年發電空污排放的減少是以氣代煤的成果，反而空污排放高峰的2011年仍有核一、核二、核三運轉中；在安全層面上，核能雖有燃料儲備的優勢，但也需考量地震危害等核安風險。

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台電強調，各種能源選項均各有優、缺點，務實面對這些優、缺點才是負責任的作法。核能使用需要滿足核能安全、核廢處置及社會共識的3大前提，例如核一、核二室外乾貯遭國民黨主席朱立倫擔任新北市長時的長期卡關，反而導致核二1號機無法更換燃料棒、被迫提早停機除役，也無法依照部分人士所主張的重啟延役。

另一方面，高低階核廢料處置選址、地質調查及地方公投等，也仍面臨推動困境；且在野黨主張的延役，在國際上也都要經過安全評估、強化、審查等程序，「上述這些問題都不是將核能視為萬靈丹的喊話就能解決」，能源安全議題也是如此，台電期盼各界務實面對、共同支持台電財務健全，持續投資電力建設才能強化電力韌性。（編輯：楊凱翔）1140402