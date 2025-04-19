重啟核三公投逕付二讀 周春米譴責：不顧屏東人

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（中央社記者黃郁菁屏東縣19日電）民眾黨提出重啟核三公投案，立法院昨天逕付二讀，屏東縣長周春米18日晚間在社群平台貼文表示，譴責沒有專業討論、不顧屏東人的粗暴作法，用最嚴厲態度堅決反對。

民眾黨昨天拋出重啟核三公投提案，提出經安全評估後重啟核三，公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經通過整體安全評估後，恢復繼續運轉？」民眾黨立法院黨團指出，公投案在民調獲得7成支持。

周春米在臉書（Facebook）發文表示，不容藍白聯手讓核三重啟公投逕付二讀，嚴正聲明屏東人無法接受如此粗暴草率程序；藍白以多數暴力惡劣手段，將屏東人生命安全，作為政治角力籌碼。譴責這種沒有專業討論、不顧屏東人的粗暴作法，更要用最嚴厲態度表達堅決反對。

周春米指出，核三廠位在墾丁國家公園，運轉至今40年，5月17日即將完全除役，正式走入歷史，屏東人長期承擔風險，終於盼到這一刻，在野黨卻完全不尊重屏東人，以粗劣過程提出不負責任的公投，讓人痛心不已。

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周春米認為，屏東正一步步走向永續發展、乾淨能源未來，核三廠除役是法律明文規定，要重啟或延役，絕對不是簡單公投是非題，沒有嚴格評估專業程序，沒有充分討論審慎修法，枉顧安全，「門都沒有」。

民進黨籍屏南立委徐富癸也發文表示，當然關心電力穩定，但屏東人更關心安全、生命財產保障。核三從1984年運轉至今，設備老舊、斷層風險、核廢料儲存空間即將飽和，延役不是一句「要延就延」，而是至少5到7年評估與工程期，還要地方政府同意，不是一句公投就能解決的事。（編輯：李錫璋）1140419