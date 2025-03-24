核三廠火警未第一時間通報地方 廠方承諾改善

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（中央社記者黃郁菁屏東縣24日電）核三廠6日火警，廠方未第一時間通知地方主管機關，引發民代、居民對通報機制疑慮。核三廠今天在恆春鎮公所開說明會，承諾將改善地方通報即時性。

核三廠今天在恆春鎮公所召開「核三廠廢棄空壓機廠房冷卻水塔火災說明會」，向地方說明火災事件始末、原因分析與改善作為。恆春鎮長尤史經、恆春鎮代會副主席陳進興等5名鎮代表及多名村里長出席。

尤史經接受中央社記者電訪表示，「安全第一」，希望未來類似事件，核三廠救災、通報能夠同時進行。與廠方開會過程溝通順利，也獲允諾將針對即時性改善。

陳進興表示，核三廠若有意外，恆春居民首當其衝，地方最需要第一時間獲知，廠方除通知縣府外，也應通鎮公所、鎮代與里長；接下來核三廠進入除役作業，地方仍擔心工程中引發火警，會中也建議廠方直接派駐消防車待命。

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核三廠會中說明，此次火警發生地點並無消防監視警報，必須仰賴現場工作人員進行回報，而工作人員發現起火時，忙於救火還沒有通報，同時間廠外民眾已發現核三廠冒黑煙。當時核三廠主管仍在會議中，民眾已將照片、影片貼於社群網站，並通報消防隊，因此後續電廠向縣府通報時間點已晚於對外揭露時間點。

核三廠表示，將針對通報缺失改善，增加熱線通報管道，核三廠長已與屏東縣消防局長建立直接聯繫方式；針對核電廠中若出現易造成民眾恐慌事件，也將再強化即時訊息掌握，第一時間傳遞出正確訊息，也會優先通知地方。（編輯：李淑華）1140324