侯友宜稱不能老把核廢料放新北 台電：凸顯核電兩難

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（中央社記者曾智怡台北25日電）針對新北市長侯友宜稱中央要找方法解決核廢料，「不能老是把核廢料擺在我們新北市」，台電表示，核二1號機即因新北市政府因素，用過核燃料無法退出反應爐，須提早停機，更別說延役議題。

台電強調，曾12度提送興建乾貯設施所需相關申請皆未成，非常期盼與新北合作共解核廢難題。

台電透過新聞稿表示，侯友宜在新北執政多年，非常清楚台電位於新北的核廢難解，更陷入漫長的司法及訴願程序，全國各城市都不願有核廢料放在當地，但大家都要用電，這樣的鄰避效應確實是使用核電最大挑戰之一。

台電指出，國內有人提出期待核二、核三延役，但核二廠室外乾式貯存設施水土保持計畫，已在民國104年就獲得農委會核定，而針對興建乾貯設施所需的「逕流廢水污染削減計畫」，台電自104年11月第一次提出計畫送審，經過12次提送申請，都被新北市政府環保局以非技術因素駁回。

有鑑於此，乾貯設施至今仍無法施工，讓用過核燃料無法退出，也使核二廠1號機於110年7月被迫提前停機。

台電表示，核二後續要停機除役，都需要反應爐內燃料可以取出，才能讓除役工作順利推行；目前不僅低階核廢料的最終處置場址尚在凝聚社會共識，甚至連把使用過的核燃料移出核電廠燃料池都有困難。

而高階核廢料（意即用過的燃料棒）要找尋最終處置場址更難取得社會共識，已有新北、宜蘭、花蓮、台東、屏東、澎湖、金門等7縣市明確表態反對，因此難以選定最終處置場址。

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台電強調，現有核廢料既已產生，侯友宜一席「不能老是把核廢料擺在我們新北市」，正點出核廢料處理及核電使用的兩難問題，需要中央地方、政府民間共同合作面對。

台電努力依據行政院核定的室內乾貯計畫積極推動，然為兼顧除役時程，滿足社會的期望，需要地方政府協助室外乾貯設施的興建，及早將反應爐內用過燃料取出，以利後續除役作業的進展。台電將以符合民主、尊重民意的機制，持續進行社會溝通。（編輯：蘇志宗）1111225