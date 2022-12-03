台電：核電廠不具備延役條件 加速能源轉型穩定供電

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（中央社記者謝方娪台北3日電）台電工會發函建議延長核二、三廠發電運轉，台電今天表示予以尊重，但目前核二、三廠運轉中核能機組均已超過法定延役申請期限、機組所在地方政府反對延役，且核廢料問題仍待解決，並不具備可延役條件。

台電今天發布新聞稿說明，近日台灣電力工會發函建議延長核二、三廠發電運轉，函文內容為工會內部會議中部分成員臨時動議，屬於員工間意見交流，台電予以尊重。

不過，台電指出，目前核二、三廠運轉中核能機組均已超過法定延役申請期限、機組所在地方政府反對延役，且用過核燃料問題仍待解決，並不具備可延役條件。

台電進一步說明，以核二廠1號機為例，原可運轉至2021年12月屆齡除役，但新北市政府至今仍未核准「逕流廢水汙染削減計畫」，使乾貯設施無法施工，因此用過核燃料無法退出反應爐、再填換燃料繼續運轉至役期屆滿，並於2021年7月提前停機。

至於核二2號機及核三廠均已超過法規延役申請期限，且屏東縣政府已公開反對核三延役。

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台電強調，顯見核能在使用上，地方政府支持與否至關重要，因為用過核燃料現階段無法處理，甚至使得部分機組使用到屆齡除役都有困難，更遑論延役。

台電表示，尊重工會成員對穩定供電所提意見，台電會持續向工會溝通說明穩定供電相關作為，為確保穩定供電，台電現階段會努力讓現有運轉中核能機組安全運轉至40年執照屆期，並非倉促廢核，同時加速建設低碳燃氣機組、持續協助再生能源發展，以達成能源轉型目標。（編輯：趙蔚蘭）1111203