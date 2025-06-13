路透：鴻海印度製iPhone多達97%供應美國市場

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（中央社新德里13日綜合外電報導）海關數據顯示，今年3月到5月，鴻海公司從印度出口的智慧型手機iPhone幾乎全部運往美國，遠比2024年平均50%還多，這明確顯示蘋果公司致力繞過美國對中國課徵的高額關稅。

路透社率先披露的這些數據顯示蘋果公司（Apple）已調整在印度的出口布局，幾乎只服務美國市場，而過去這些iPhone的出口範圍涵蓋荷蘭、捷克和英國等地。

根據路透社看到的海關數據，今年3月到5月，鴻海從印度出口價值達32億美元的iPhone，平均有97%運往美國，而去年平均只有50.3%運往美國。

數據顯示，鴻海今年5月從印度向美國出貨的iPhone價值近10億美元，是繼今年3月創下13億美元紀錄之後的歷來次高。

蘋果和鴻海均未回覆路透社的置評要求。

美國總統川普本月11日說，在美中同意一項尚待雙方領袖批准的調降關稅計畫後，中國將面臨55%的關稅。

印度和美國多數貿易夥伴一樣被課徵10%的基準關稅，目前正嘗試談判以避免被課徵26%的「對等」關稅。川普今年4月宣布對多國課徵對等關稅，隨後又暫緩實施。

川普5月嚴厲指責蘋果在印度增產，他回想自己對蘋果執行長庫克（Tim Cook）說：「我們對你們在印度建廠沒興趣，印度可以顧好自己，他們做得很好，我們要你們在這裡（美國）建廠。」

今年頭5個月，鴻海已從印度向美出貨價值達44億美元的iPhone，而去年全年也不過37億美元。

研究機構Counterpoint Research資深分析師辛赫（Prachir Singh）說：「我們預期2025年印度製iPhone將占全球iPhone出貨量的25%到30%，2024年這個占比是18%。」

海關數據顯示，印度另一家規模較小的iPhone供應商塔塔電子公司（Tata Electronics）今年3月和4月平均輸出近86%的iPhone產量到美國，5月的數據則尚未公布。

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根據數據，這家屬於印度塔塔集團（Tata Group）的公司去年7月才開始出口iPhone，而去年只有52%的出貨目的地是美國。塔塔電子不願就相關數據置評。

蘋果每年在美國售出超過6000萬支iPhone，其中約8成是在中國製造。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1140613