2026年行事曆出爐 共有9連假、春節放9天

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北13日電）行政院人事總處今天公布民國115年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數達120天，其中有9個連假，最多的為農曆春節假期9天假。春節假期是將2月15日適逢星期日的小年夜，挪至2月20日星期五的初四補假。

另外8個連假包含和平紀念日3天、兒童節及清明節4天、勞動節3天、端午節3天、中秋節及教師節4天、國慶日3天、光復節3天及行憲紀念日3天。人事總處指出，明年中秋節在9月25日為星期五，教師節則是9月28日星期一，因此併同例假日為4天連假。

透過 Google News 追蹤中央社

人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；至實施條例第9條規定有關警察、消防、海巡、軍事等性質特殊政府機關（構）放假日及各級學校適用的學年度行事曆，由內政部、海洋委員會、國防部及各該主管教育行政機關等視需要調移之。

人事總處也提醒，民間企業人員放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部規定辦理。（編輯：張若瑤）1140613