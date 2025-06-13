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印度航空失事前影像有異狀 專家：疑似未開襟翼收起落架
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印度航空重大空難 母公司塔塔集團：每人賠償344萬

2025/6/13 10:56（6/13 11:55 更新）
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（中央社新德里12日綜合外電報導）印度航空（Air India）今天發生墜機事故，造成200多人罹難，母公司塔塔集團（Tata Group）宣布每位罹難者的家屬將獲得1000萬盧比賠償金（約新台幣344萬元）。

印度航空一架編號AI 171的波音787-8夢幻客機（Boeing 787-8 Dreamliner）原本要飛往英國倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport），機上載有230名乘客和12名機組員，卻在起飛後不久墜入印度阿默達巴德市（Ahmedabad）住宅區。印航表示，除1名被拋出機艙的乘客倖存外，機上其餘241人都已罹難。

法新社引述的消息人士則說，包含機上和地面的死者在內，至少265人罹難。

「印度時報」（The Times of India）報導，機上乘客中有169名印度人，53名英國人，7名葡萄牙人和1名加拿大人。塔塔集團總裁陳哲（Natarajan Chandrasekaran）表示，塔塔集團也將負擔傷者醫療費用，並協助重建BJ醫學院（BJ Medical）的宿舍。

救援人員目前已尋獲204具遺體，另有41人受傷接受治療。根據阿默達巴德警方說法，機上有1名英國籍乘客生還，另外由於飛機墜落於住宅區附近，也可能有當地居民罹難。

飛機撞上梅格尼納加爾（Meghani Nagar）社區的BJ醫學院醫師宿舍，目前還不清楚這204具遺體是否全部為機上乘客，或部分為地面死者。

塔塔信託基金會（Tata Trusts）總裁塔塔（Noel Tata）對這起事故表達深切哀悼。

他說：「我們對這場悲劇事故深感悲痛…這起令人心碎的事件讓無數家庭陷入極大的悲痛，我們的心與所有失去摯愛的人同在。」

這是印度航空2022年由塔塔集團從印度政府手中收購以來發生的首起重大空難。這架波音787-8夢幻客機自2014年起即投入印度航空營運。

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根據航班追蹤網站Flightradar24，這架飛機在起飛不到1分鐘後便失去訊號，最後記錄到的飛行高度為190.5公尺。飛機在墜毀前一度發出求救訊號，但隨後便停止回應。

根據印度航空網站資料，印度航空目前營運190多架飛機，其中包括58架波音飛機。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1140613

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