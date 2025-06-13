印度航空墜毀住宅區至少265死 1乘客緊急出口逃生倖存

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（中央社阿默達巴德12日綜合外電報導）印度航空（Air India）1架飛往倫敦的班機今天在起飛後不久，墜入印度阿默達巴德市（Ahmedabad）住宅區，印航表示除1名被拋出機艙的乘客倖存外，機上其餘241人都已罹難。

美聯社報導，阿默達巴德市高階警官喬德哈里（Vidhi Chaudhary）說，這起空難也造成地面上為數不明的人員喪生，包括1棟學院住宿設施內的醫學生，當時失事飛機撞上這棟建築物並起火燃燒。

喬德哈里表示：「多數遺體被燒焦到無法辨識的程度。」

喬德哈里另外告訴路透社：「我們還在確認死亡人數，包括飛機墜毀撞擊建物內的死者。」

她將之前公布的死亡人數294人下修至240多人，因為其中包括重複計算的殘肢。

法新社引述的消息人士則說，包含機上和地面的死者在內，至少265人罹難。（譯者：楊昭彥/核稿：徐睿承）1140613

印度航空墜機1人倖存 警方：他從緊急出口跳出逃生

（中央社新德里12日綜合外電報導）警方表示，今天墜毀的印度航空（Air India）班機上，242名乘客中唯一已知的倖存者拉梅什（Vishwash Kumar Ramesh）當時正坐在緊急出口附近，最後成功跳出機艙逃生。

路透社報導，這名40歲男子在病床上向印度媒體表示，他是英國公民，探親後正與兄弟一同前往英國。

拉梅什告訴「印度斯坦時報」（Hindustan Times）：「當我站起來時，周圍都是屍體。我嚇壞了，站起來就跑。飛機碎片散落在周圍。有人抓住我，把我抬上救護車，送往醫院。」

印度新聞頻道播放的社群影片顯示，1名男子身穿沾滿血跡的白色T恤與深色褲子，在醫護人員攙扶下蹣跚前行。他留著山羊鬍，臉上有瘀傷，與當地媒體發布的拉梅什住院照片相似。

印度斯坦時報在網路刊出拉梅什登機證的圖片，顯示他坐在飛往英國倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport）航班的11A座位。

拉梅什向印度斯坦時報表示他的兄弟安杰（Ajay）坐在飛機另一排，請求協尋。

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阿默達巴德巿（Ahmedabad）高級警官喬德哈里（Vidhi Chaudhary）談到拉梅什說：「他當時靠近緊急出口，最後成功跳出緊急出口逃脫。」

拉梅什在英國1名不願透露姓名的親屬表示，家人正與倖存的拉梅什保持聯繫，但拒絕透露更多細節。（譯者：屈享平/核稿：楊昭彥）1140613