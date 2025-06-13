（獨家）華航CI186釜山降錯跑道 運安會證實

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（中央社記者余曉涵台北13日電）運安會昨天深夜證實收到通報，華航CI186桃園飛釜山航班，在抵達釜山機場時降錯跑道。華航回應已啟動自主調查，並將調派另一組機組員在今天將旅客接運回台灣。

前機師詹姆士（王天傑）昨天晚上在直播中表示，華航CI186桃園飛釜山航班在韓國釜山降錯跑道。

國家運輸安全調查委員會執行長林沛達向中央社記者證實有收到華航通報，由於事件發生在韓國，而此類事件依國際調查規定係屬地主義，運安會已聯絡韓方，韓方如有調查就會協助，如果韓方沒有要立案，運安會將會接手。

華航指出CI186桃園－釜山航班，由於降落釜山時未符合塔台要求，為完整釐清事件原因，華航啟動自主調查。

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由於此次事件，原定CI187昨天由釜山回桃園的返程航班也因此取消。華航指出，因當地機場宵禁，CI187航班改至今天出發，並已調派另一組機組員執行任務。

華航強調已安排旅客住宿休息餐食並妥善照料，造成不便深表歉意，也感謝旅客理解。（編輯：屈享平）1140613