機師出身不冒險 高星潢90分哲學飛出華航創新曲線【專訪】

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（中央社記者江明晏台北26日電）從空服員到機師、升任董事長，華航董事長高星潢的跨域歷練，是台灣航空界第一人。他曾在暴雨中驚險駕機落地，也曾在疫情時為機師打造諮商「生命線」，「我要的不是外界定義的第一名，我要穩紮穩打」，高星潢悟出90分哲學，盼帶領華航穩中求變。

高星潢的職涯歷練完整，從空服員轉任機師，再從機師轉做航務，升任總經理、董事長，堪稱台灣航空界第一人。他在接受中央社團隊採訪時表示，今年初前董事長謝世謙驟逝，令各界悲痛，當時身為總經理的他「只有扛下來」，在悲痛與責任中接棒。

空服、機師出身當上董事長 高星潢跨域全因自認不足

回憶自己過去職涯「跨域」的歷練，他表示，空服員到飛行員，對他而言是同一條路；而從技術部門轉戰管理部門，當時擔任航務副總經理時，「在行政會報上，其他人談及營運，我卻聽不懂」。

「人家說『學，然後知不足』，我是做了才知道自己不足，然後才去學。」高星潢自謙，他利用晚上的時間主動跑去政大進修課程，彌補自己的不足，別人稱羨的「跨域」歷練，藏著他一股認真學習的韌性。

而勇敢跨域的舉動，也讓高星潢收穫珍貴的經驗與人脈，「我現在常讓資質、態度優異的地勤到營業部，或是讓營業部去貨運事業。」高星潢說，這樣的安排，不只是磨練，更是建立人脈，還能讓華航部門之間的溝通效率更高。

不只飛安還要心安 高星潢疫情首創機師諮商防線

回顧這幾年最難忘的時刻，高星潢毫不猶豫地說：「疫情。」2021年，他接任華航總經理，當時公司像艘風雨中搖晃的船，機師飛到外站要隔離、回台再隔離，連房卡都是「進去不能再出來」的設計，猶如一道密不透風的艙門，機師們成了孤島上的守夜人，心理壓力如積雲般堆疊。

「長時間的隔離壓力，心理狀態會出現狀況，安全上一定會有風險。」身為資深機師，他明白壓力會悄悄侵蝕飛安，因此在第一時間，他主張為機師打造心理諮商服務，囊括全台北市擁有執照的心理師，開設2支24小時、去身分識別的中英文專線，每週他會收到報表，監測華航整體機師的心理健康，也開放家屬諮商。

現在回過頭檢視，他認為，華航半年花了新台幣1000萬元、守護機師心理健康與飛行安全，是相當明智的決策，當時更成為業界標竿，民航局也要求所有國籍航空公司要注意飛航組員心理層面。

人定不勝天 高星潢：我不冒險 除非有十足把握

「人定勝天」，這句從小耳熟能詳的話，在高星潢一次又一次的飛行經驗中，早已改寫。他記得某次飛峇里島，正值暴雨，準備降落時機身突然一沉，「好像你坐電梯下樓，整個人飄起來。」，他準備拉升機身重飛、卻拉不起來；飛機落地後，他立刻急煞，當時能見度低到看不清跑道，只能靠左右兩邊的燈光辨位，更驚險的是，「我根本不知道跑道還有多長」。

當時面對前方未知的恐懼，在聽到塔台通知「Runway is all yours（跑道都是你的）」，他懸著的一顆心才落定，等到安全停妥後，才發現後背濕了一大片。

「人不能勝天，只能敬天畏天」，高星潢認為，絕對不要用技術去跟天氣拚搏，「我不願冒險，除非有十足的把握」。

另一方面，高星潢又展現出「勇於承擔」的一面，疫情期間貨機缺人，他明知工作是凌晨1時至3時出發、沒人想排班，但他挺身而出，自己回訓末代機種747-400，還笑稱「受訓3個月能結束，我因為開會太多，訓了一年。」疫情爆發後，貨機成為營運保命關鍵，華航成功順利轉訓96名機師，讓貨機不缺人、不停飛，掌握防疫黃金期的運輸財。

最穩的90分哲學 高星潢飛行邏輯延伸經營觀

華航2024年營收、獲利創下成立65年以來的新高成績，是否想在今年繼續力拚創新高，高星潢直言，「我不會去追求最好的，而是要追求最穩、最安全的。」他舉例，自己飛行時從不執著「輕輕落地」，因為那反而可能造成煞車距離不夠的風險。

談到飛機供應鏈斷鏈、交機不斷延宕之下，華航選擇繼續租A330，他坦言，「雖然A330不是很光鮮，但至少能運輸。」為了補強「老飛機」的體驗，他主打異業合作，從米其林餐廳到名牌聯名盥洗包，各項體驗升級，餐點成本也創新高，「我希望當你吃到美食時，可以暫時忘記飛機老舊。」

但他話鋒一轉說，「我以前是空服員，不太贊成商務艙像五星餐廳，一道一道上菜，空服員根本忙不過來。」在他眼中，服務是空服員發自內心的一個微笑、溫暖的態度，自信展現優雅與細緻。

「我不希望追求過度極致的100分」，流程繁瑣可能反而變乘客的負擔，他希望以90分為目標，剩下的10分再用升級的餐點體驗和創新的亮點來補足。

評論華航未來還要加強優化的領域，高星潢自認，現在最急迫的是「武器」升級，也就是新機的交機時程加速。他說，只有當華航許多機型汰換後，商務艙才能實現平躺座椅設計，加上餐點持續升級，華航才有機會在國際競爭中與對手「平起平坐」。

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展望未來，他表示，給自己的任務是「讓組織更健康、勞資更和諧、財務更穩健」，也就是現金流上升、負債比下降，穩固營運3隻腳。

「外界定義的第一名，不是我要追求的，我要穩紮穩打。」高星潢的目標沒有華麗的口號，但每個決策，都像他駕駛的飛機那樣穩穩落地，留給團隊最大的安全感。（編輯：張良知、楊蘭軒）1140526